中原十大屋苑1月錄123宗成交 按月跌25% 有8個屋苑呎價跌｜樓市數據

農曆新年傳統淡季下，二手樓市未見有轉旺勢頭，中原陳永傑預料今年的樓市小陽春將會遲到。(資料圖片)

農曆新年為樓市傳統淡季，中原地產十大屋苑1月份最終錄得123宗成交，按月減少25%，成交量為去年農曆新年2月錄118宗之後11個月新低；呎價方面，十大屋苑中有8個屋苑平均呎價按月下跌，跌幅介乎1%至5.6%。而踏入蛇年，過去5日農曆新年假期，十大屋苑只錄得3宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕長假過後，1月緊接又有農曆新年，節日氣氛濃厚，市民忙於準備過年，減慢入市步伐；加上農曆新年前屬樓市傳統淡季，交投正常較為平靜，農曆年期間市民亦忙於拜年，或外遊度歲，成交偏淡。他相信待農曆正月十五過後，節日氣氛陸續消散，睇樓活動才會逐步回復正常，交投才有望回升。他指出，現時樓市好淡因素並存，入市氣氛較為觀望，農曆新年前樓市未見有轉旺勢頭，預料今年的樓市小陽春將會遲到。

今年樓市小陽春「遲到」

今年樓市小陽春「遲到」

今年樓市小陽春「遲到」

今年樓市小陽春「遲到」

毗鄰的太古城，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，有買家趕「龍尾」入市，令太古城1月份交投稍微回升，惟月內多假期及當時議息結果未出爐，樓市氣氛平平，太古城1月全月最終錄14宗買賣成交，按月下跌50%，平均實用呎價13,996元，較上月少3%。

港島區方面，中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，農曆新年有多日假期，不少業主及買家離港外遊，新一份財政預算案於本月尾公布，相信於公布前，樓市觀望氣氛仍濃厚。

美孚新邨1月份共錄得18宗成交，按月挫37.9%，平均呎價亦被數宗低價成交拉低至9,082元水平，單月跌幅高達2.9%。

美孚新邨平均呎價拉低至 9 千水平

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨1月份最終錄得18宗成交，按月下挫37.9%，平均實用呎價則被數宗低價成交拉低至9,082元水平，單月跌幅高達2.9%。農曆新年期間，區內睇樓活動大幅下降，業主及市民多離港外遊或歡度新歲，暫停睇樓，影響交投，加上美國聯儲局上周暫停減息，未有利好消息帶動，料樓市二手交投要待新春長假過後才會復常。

麗港城交投按月大跌八成

另外，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城1月份全月僅錄得4宗買賣成交，比去年12月份20宗大跌八成，交投幾乎停頓，平均實用呎價則按月上升1.9%，最新報10,763元，令屋苑上月交投呈量跌價升局面。