中原十大屋苑1月錄123宗成交 按月跌25% 有8個屋苑呎價跌｜樓市數據

農曆新年為樓市傳統淡季，中原地產十大屋苑1月份最終錄得123宗成交，按月減少25%，成交量為去年農曆新年2月錄118宗之後11個月新低；呎價方面，十大屋苑中有8個屋苑平均呎價按月下跌，跌幅介乎1%至5.6%。而踏入蛇年，過去5日農曆新年假期，十大屋苑只錄得3宗成交。
今年樓市小陽春「遲到」
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕長假過後，1月緊接又有農曆新年，節日氣氛濃厚，市民忙於準備過年，減慢入市步伐；加上農曆新年前屬樓市傳統淡季，交投正常較為平靜，農曆年期間市民亦忙於拜年，或外遊度歲，成交偏淡。他相信待農曆正月十五過後，節日氣氛陸續消散，睇樓活動才會逐步回復正常，交投才有望回升。他指出，現時樓市好淡因素並存，入市氣氛較為觀望，農曆新年前樓市未見有轉旺勢頭，預料今年的樓市小陽春將會遲到。
康怡花園交投放緩 太古城稍微回升
港島區方面，中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，農曆新年有多日假期，不少業主及買家離港外遊，新一份財政預算案於本月尾公布，相信於公布前，樓市觀望氣氛仍濃厚。
毗鄰的太古城，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，有買家趕「龍尾」入市，令太古城1月份交投稍微回升，惟月內多假期及當時議息結果未出爐，樓市氣氛平平，太古城1月全月最終錄14宗買賣成交，按月下跌50%，平均實用呎價13,996元，較上月少3%。
美孚新邨平均呎價拉低至9千水平
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨1月份最終錄得18宗成交，按月下挫37.9%，平均實用呎價則被數宗低價成交拉低至9,082元水平，單月跌幅高達2.9%。農曆新年期間，區內睇樓活動大幅下降，業主及市民多離港外遊或歡度新歲，暫停睇樓，影響交投，加上美國聯儲局上周暫停減息，未有利好消息帶動，料樓市二手交投要待新春長假過後才會復常。
麗港城交投按月大跌八成
另外，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城1月份全月僅錄得4宗買賣成交，比去年12月份20宗大跌八成，交投幾乎停頓，平均實用呎價則按月上升1.9%，最新報10,763元，令屋苑上月交投呈量跌價升局面。
沙田第一城價量皆跌
至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，受農曆新年淡季影響，1月沙田第一城交投明顯回落，全月錄7宗成交，按月下跌三成，回到2023年5月、即20個月的低位，平均實用呎價約12,732元水平，按月跌1%。受節日長假影響，睇樓活動明顯下跌，過去5日新春長假屋苑未錄成交，預計節日氣氛消散後，累積的購買力才會逐步釋放，交投量有望明顯回升。
嘉湖山莊業主肯減 呎價跌穿8千
此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，今年在多項利好因素推動下，入市氣氛回暖。嘉湖山莊1月最終錄得23宗買賣成交，按月增2宗或9.5%，年廿八更連錄3宗成交。業主普遍願意減價下，1月平均實用呎價跌穿8,000元水平，錄7,962元，回到5個月前的低位。現時仍有不少新年外遊市民未回港，加上仍有拜年活動，近日睇樓氣氛仍然冷清。相信要待正月十五過後，節日氣氛逐漸散去，成交才會回升。
中原十大屋苑1月成交統計
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地區
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屋苑
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1月成交量
/按月變幅
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12月
成交量
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1月平均實用呎價(元)/
按月變幅
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12月平均
實用呎價(元)
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港島
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太古城
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14 (-50%)
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28
|
13,996 (-3%)
|
14,435
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康怡花園
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6 (-45.5%)
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11
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12,900 (+4.2%)
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12,377
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海怡半島
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15 (+87.5%)
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8
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12,639 (-5.6%)
|
13,400
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九龍
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美孚新邨
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18 (-37.9%)
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29
|
9,082 (-2.9%)
|
9,357
|
麗港城
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4 (-80%)
|
20
|
10,763 (+1.9%)
|
10,558
|
黃埔花園
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16 (-11.1%)
|
18
|
11,664 (-2.5%)
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11,968
|
新都城
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8 (-42.9%)
|
14
|
12,815 (-3.7%)
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13,306
|
新界
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沙田第一城
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7 (-30%)
|
10
|
12,732 (-1%)
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12,861
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嘉湖山莊
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23 (+9.5%)
|
21
|
7,962 (-1%)
|
8,039
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映灣園
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12 (+140%)
|
5
|
9,652 (-1.2%)
|
9,771
|
合計
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123(-25%)
|
164
|
-
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