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地產
2025-02-03 19:00:00

中原十大屋苑1月錄123宗成交 按月跌25% 有8個屋苑呎價跌｜樓市數據

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農曆新年傳統淡季下，二手樓市未見有轉旺勢頭，中原陳永傑預料今年的樓市小陽春將會遲到。(資料圖片)

農曆新年傳統淡季下，二手樓市未見有轉旺勢頭，中原陳永傑預料今年的樓市小陽春將會遲到。(資料圖片)

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農曆新年為樓市傳統淡季，中原地產十大屋苑1月份最終錄得123宗成交，按月減少25%，成交量為去年農曆新年2月錄118宗之後11個月新低；呎價方面，十大屋苑中有8個屋苑平均呎價按月下跌，跌幅介乎1%5.6%。而踏入蛇年，過去5日農曆新年假期，十大屋苑只錄得3宗成交。

今年樓市小陽春「遲到」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕長假過後，1月緊接又有農曆新年，節日氣氛濃厚，市民忙於準備過年，減慢入市步伐；加上農曆新年前屬樓市傳統淡季，交投正常較為平靜，農曆年期間市民亦忙於拜年，或外遊度歲，成交偏淡。他相信待農曆正月十五過後，節日氣氛陸續消散，睇樓活動才會逐步回復正常，交投才有望回升。他指出，現時樓市好淡因素並存，入市氣氛較為觀望，農曆新年前樓市未見有轉旺勢頭，預料今年的樓市小陽春將會遲到。

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鰂魚涌康怡花園1月全月錄得6宗買賣成交，按月減少45.5%，交投明顯放慢。

鰂魚涌康怡花園1月全月錄得6宗買賣成交，按月減少45.5%，交投明顯放慢。

康怡花園交投放緩 太古城稍微回升

港島區方面，中原地產康怡首席分區營業經理楊文傑表示，農曆新年有多日假期，不少業主及買家離港外遊，新一份財政預算案於本月尾公布，相信於公布前，樓市觀望氣氛仍濃厚。

毗鄰的太古城，中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，有買家趕「龍尾」入市，令太古城1月份交投稍微回升，惟月內多假期及當時議息結果未出爐，樓市氣氛平平，太古城1月全月最終錄14宗買賣成交，按月下跌50%，平均實用呎價13,996元，較上月少3%

美孚新邨1月份共錄得18宗成交，按月挫37.9%，平均呎價亦被數宗低價成交拉低至9,082元水平，單月跌幅高達2.9%。

美孚新邨1月份共錄得18宗成交，按月挫37.9%，平均呎價亦被數宗低價成交拉低至9,082元水平，單月跌幅高達2.9%。

美孚新邨平均呎價拉低至9千水平

九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨1月份最終錄得18宗成交，按月下挫37.9%，平均實用呎價則被數宗低價成交拉低至9,082元水平，單月跌幅高達2.9%。農曆新年期間，區內睇樓活動大幅下降，業主及市民多離港外遊或歡度新歲，暫停睇樓，影響交投，加上美國聯儲局上周暫停減息，未有利好消息帶動，料樓市二手交投要待新春長假過後才會復常。

麗港城交投按月大跌八成

另外，中原地產麗港城分區營業經理洪金興表示，麗港城1月份全月僅錄得4宗買賣成交，比去年12月份20宗大跌八成，交投幾乎停頓，平均實用呎價則按月上升1.9%，最新報10,763元，令屋苑上月交投呈量跌價升局面。

天水圍嘉湖山莊業主普遍願意減價，交投按月略有增加，惟呎價跌穿8,000元關口。

天水圍嘉湖山莊業主普遍願意減價，交投按月略有增加，惟呎價跌穿8,000元關口。

沙田第一城價量皆跌

至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，受農曆新年淡季影響，1月沙田第一城交投明顯回落，全月錄7宗成交，按月下跌三成，回到20235月、即20個月的低位，平均實用呎價約12,732元水平，按月跌1%。受節日長假影響，睇樓活動明顯下跌，過去5日新春長假屋苑未錄成交，預計節日氣氛消散後，累積的購買力才會逐步釋放，交投量有望明顯回升。

嘉湖山莊業主肯減 呎價跌穿8

此外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，今年在多項利好因素推動下，入市氣氛回暖。嘉湖山莊1月最終錄得23宗買賣成交，按月增2宗或9.5%，年廿八更連錄3宗成交。業主普遍願意減價下，1月平均實用呎價跌穿8,000元水平，錄7,962元，回到5個月前的低位。現時仍有不少新年外遊市民未回港，加上仍有拜年活動，近日睇樓氣氛仍然冷清。相信要待正月十五過後，節日氣氛逐漸散去，成交才會回升。

中原十大屋苑1月成交統計 

地區

屋苑

1月成交量

/按月變幅

12

成交量

1月平均實用呎價()/

按月變幅

12月平均

實用呎價()

港島

太古城

14 (-50%)

28 

13,996 (-3%)

14,435

康怡花園

 6 (-45.5%)

11 

 12,900 (+4.2%)

12,377 

海怡半島

 15 (+87.5%)

8

 12,639 (-5.6%)

13,400

九龍

美孚新邨

18 (-37.9%)

29

9,082 (-2.9%)

9,357

麗港城

4 (-80%)

20

10,763 (+1.9%)

10,558

黃埔花園

16 (-11.1%)

18

11,664 (-2.5%)

11,968

新都城

8 (-42.9%)

14

12,815 (-3.7%)

13,306

新界

沙田第一城

7 (-30%)

10

12,732 (-1%)

12,861

嘉湖山莊

23 (+9.5%)

21

7,962 (-1%)

8,039

映灣園

12 (+140%)

5

9,652 (-1.2%)

9,771
 

合計

123(-25%)

164

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