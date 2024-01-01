中原十大屋苑2023年總成交 按年跌17.6% 樓價近全線下挫 僅兩屋苑不跌反升

中原地產十大屋苑12月錄得135宗成交，按月回升9.8%，以全年計，該行十大屋苑2023年合共錄得1,886宗成交，按年跌17.6%，創2006年有紀錄以來歷史新低，而且樓價幾乎全線下挫，僅得康怡花園及海怡半島不跌反升。至於本周末成交量，該行於本周末錄得14宗成交，按周上升16.7%，創35周新高，交投造好，3天新年長假期共錄16宗買賣。

倘再減辣 助樓市加快復甦 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，十大屋苑周末交投連升3周，近2周均錄得雙位數交投量，反映二手交投有復甦跡象，買家陸續落實入市決定；若政府進一步推出刺激經濟措施如減辣，相信會事半功倍，加快復甦進度。

康怡花園上月共錄 6 宗成交 港島區方面，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，康怡花園本周末錄得2宗成交，令上月交投量最終增至6宗，成交包括N座高層14室，實用面積461方呎，採兩房間隔，享東南開揚配水庫景，單位最新以668萬元沽出，折合實用呎價14,490元。原業主於2007年8月以280萬元買入單位，現轉手帳面獲利388萬元，單位16年間升值逾1.3倍。

另一港島區藍籌屋苑太古城，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城於大除夕錄得1宗買賣，單位為海天閣中層F室，實用面積717方呎，屬套三房間隔，望正南池園景。單位在11月放盤時叫價1,400萬元，現以1,200萬元成交，平均實用呎價16,736元。原業主則於2009年12月以760萬元買入，是次易手帳面獲利440萬元，單位升值58%。

九龍區方面，新都城本周末連錄3宗成交，交投氣氛明顯回升。中原地產將軍澳康城第二分行分區營業經理何文俊指，分行本周末促成屋苑2期10座中層D室，實用面積441方呎，採兩房開則，望內園景，最初開價668萬元，現減至630萬元成交，平均實用呎價14,286元。原業主於2016年12月以588萬元購入物業，持貨剛好7年，現帳面獲利42萬元離場。

美孚新邨遺產貨 呎價僅 9 千水平 此外，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得3宗成交，其中包括1期百老匯街15號低層C室，實用面積485方呎，屬一房間隔，望內園景，由遺產承辦人放售，最新獲同區用家以440萬元承接，折合實用呎價僅9,072元。

嘉湖山莊業主普遍肯減 長假錄 4 宗買賣 新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本周末連假期錄得4宗成交，交投活躍，平均實用呎價8,353元。同區大型新盤銷售已告一段落，客源回流二手市場，睇樓氣氛尚好，業主普遍提供5%議價空間，吸引剛需買家入市。屋苑本周末交投包括麗湖居5座低層C室，實用面積546方呎，屬三房間隔，剛以439萬元易手，折合實用呎價8,040元。原業主於2013年以322.5萬元購入，現沽貨帳面賺116.5萬元，單位10年間升值36%。