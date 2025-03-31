中原十大屋苑3月錄225宗成交 創5個月新高 細價樓交投活躍｜樓市數據

3月份二手樓市交投回暖。中原地產十大屋苑3月錄得225宗買賣成交，較2月增加58.5%，交投量屬5個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期股市向好，新盤百花齊放，交投暢旺，近期部分向隅客亦開始回流二手市場尋寶，而受惠於100元印花稅寬減，整體入市氣氛正面，細價樓交投相當活躍，亦啟動換樓鏈，以及蔓延至豪宅市場。此外，3月份由中原地產促成的二手成交，較上月升近四成，小陽春已確定，料旺市可持續至第2季。

港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，一手市場強勁，連帶二手買賣活躍，有不少睇樓多時的用家或換樓客，加快入市決定。其中海怡半島本月錄13宗買賣成交，較上月少兩宗或約13.3%，每呎實用叫價則微升1.7%。由於近期區內未有一手新盤推售，料二手交投會繼續向好。 康怡花園量增價微跌 另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，樓市氣氛正面，中價樓尤其受追捧，早前因市況未明而積累的購買力逐步釋放。康怡花園3月累錄15宗買賣成交，較上月4宗急升2.75倍，因成交單位質素不高，平均實用呎價未有因成交量急增，而大幅變動，最新報12,110元，按月微跌3.8%。