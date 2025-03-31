中原十大屋苑3月錄225宗成交 創5個月新高 細價樓交投活躍｜樓市數據

3月份二手樓市交投回暖。中原地產十大屋苑3月錄得225宗買賣成交，較2月增加58.5%，交投量屬5個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近期股市向好，新盤百花齊放，交投暢旺，近期部分向隅客亦開始回流二手市場尋寶，而受惠於100元印花稅寬減，整體入市氣氛正面，細價樓交投相當活躍，亦啟動換樓鏈，以及蔓延至豪宅市場。此外，3月份由中原地產促成的二手成交，較上月升近四成，小陽春已確定，料旺市可持續至第2季。
港島區方面，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，一手市場強勁，連帶二手買賣活躍，有不少睇樓多時的用家或換樓客，加快入市決定。其中海怡半島本月錄13宗買賣成交，較上月少兩宗或約13.3%，每呎實用叫價則微升1.7%。由於近期區內未有一手新盤推售，料二手交投會繼續向好。
康怡花園量增價微跌
另外，中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，樓市氣氛正面，中價樓尤其受追捧，早前因市況未明而積累的購買力逐步釋放。康怡花園3月累錄15宗買賣成交，較上月4宗急升2.75倍，因成交單位質素不高，平均實用呎價未有因成交量急增，而大幅變動，最新報12,110元，按月微跌3.8%。
美孚新邨3月價量齊微跌
九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本月全月最終錄得26宗成交，較上月28宗少2宗或微跌7.1%，交投尚算平穩，平均實用呎價亦微調至9,376元，按月跌1.1%。本月有多個細價新盤接連開售，搶去不少市場購買力，幸美孚新邨屬市區老牌大型屋苑，有一定捧場客，只要放盤叫價略為調整，即獲用家承接，相信下月交投會穩步上升。
此外，中原地產黃埔第二分行分區營業經理袁顯岸表示，受惠上月底公布的新一份財政預算案，樓市交投氣氛持續上升，買家入市信心明顯增強，黃埔區二手成交亦大幅上漲，3月份交投十分暢旺，全月錄得25宗成交，較上月12宗大增超過1倍，創11個月新高，平均實用呎價亦上調7.6%，本月報12,253元水平，交投表現價量齊升。
沙一、嘉湖400萬以下成交增
至於新界區，中原地產沙田置富第一城分行副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城本月錄30宗成交，按月增36.4%，屬5個月新高，平均實用呎價約12,311元水平，較上月升1.3%，價量齊升。因近期股市向好，樓價亦轉入小陽春，交投氣氛相當正面。而受惠最新印花稅措施，起動細價樓，400萬以下物業交投活躍，亦啟動換樓鏈，本月屋苑亦錄11宗400萬以下成交，料下月二手交投持續向好。
另外，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊本月錄46宗成交，較上月錄16宗勁升近1.9倍，創一年新高，平均實用呎價約7,933元水平，本月成交個案中，有22宗成交價屬400萬元以下，因100元印花稅措施擴至400萬元以下物業，成功刺激細價樓交投，加上部分一手向隅客回流二手市場，從而帶動交投。