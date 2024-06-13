中原地產日前獲邀參與「我在香港挺好的」香港頂尖企業直播帶崗特別活動，由九龍住宅部董事劉瑛琳(左二)代表參與直播，分享品牌招聘國內人才的策略部署。

中原地產一向廣納人才，近年隨著港府積極推行高才通、投資移民等各項入境計劃，以及國內人才來港升學後繼續留港工作的趨勢增加，加上年初樓市全面撤辣，內地客入市意欲明顯大增，中原地產積極部署吸納國內人才，以迎接新商機。

中原地產日前獲邀參與「我在香港挺好的」香港頂尖企業直播帶崗特別活動，由九龍住宅部董事劉瑛琳代表參與直播，分享品牌招聘國內人才的策略部署。活動由勞工及福利局指導，香港人才服務辦公室聯合香港和內地招聘平台jobsdb by seek和智聯招聘共同主辦，讓內地及亞洲其他地區有意來港發展的人才更深入了解香港不同行業的發展機遇。中原地產為6間獲邀參與機構中唯一的房地產界別代表，彰顯了品牌在行業中的卓越地位。