中原囊括JobMarket四大獎項 連續十年榮獲頒發卓越僱主大獎

中原地產日前獲邀出席JobMarket「卓越僱主大獎2023」頒獎禮，典禮上表揚在傑出人才管理策略和在人力資源工作上表現卓越的優秀企業。中原地產已連續十年榮獲「卓越僱主大獎」，今屆更獲得「卓越人才保留策略大獎」、「企業培訓大獎」及「亞太傑出僱主大獎」等殊榮。

中原地產執行董事(中央事務)蘇丹莉表示，感到非常榮幸連續十年獲得高度的肯定及評價，顯示公司在環境、社會及管治等方面所投入的資源，以及所有員工付出的努力都獲到認同，是次選舉的評審來自不同領域極具代表性的權威人士，憑着專業的知識及判斷，按候選品牌在人力資源實施的策略、創新和改善、僱主與僱員的工作關係、企業宗旨及人力資源管理所建立的商業形象等範疇，評選出各個獎項。