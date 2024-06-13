中原囊括JobMarket四大獎項 連續十年榮獲頒發卓越僱主大獎

中原地產日前獲邀出席JobMarket「卓越僱主大獎2023」頒獎禮，典禮上表揚在傑出人才管理策略和在人力資源工作上表現卓越的優秀企業。中原地產已連續十年榮獲「卓越僱主大獎」，今屆更獲得「卓越人才保留策略大獎」、「企業培訓大獎」及「亞太傑出僱主大獎」等殊榮。
中原地產執行董事(中央事務)蘇丹莉表示，感到非常榮幸連續十年獲得高度的肯定及評價，顯示公司在環境、社會及管治等方面所投入的資源，以及所有員工付出的努力都獲到認同，是次選舉的評審來自不同領域極具代表性的權威人士，憑着專業的知識及判斷，按候選品牌在人力資源實施的策略、創新和改善、僱主與僱員的工作關係、企業宗旨及人力資源管理所建立的商業形象等範疇，評選出各個獎項。
中原地產除了積極拓展業務之外，亦致力履行社會責任，公司與同事秉持共同理念，為客戶提供專業服務，亦會獎勵及肯定員工的努力，關顧員工的需要，使員工工作和生活平衡。公司每年邀請銷售成績傑出的尖子加入中原精英會，透過每年舉辦不同的培訓課程、專題講座、海外旅遊、慈善籌款及交流活動，提升工作能力、人際關係及合作網絡。
此外，每年亦舉辦大型頒獎典禮，以表揚銷售成績優秀的前線員工，為員工提供獎勵及表彰；每年均推薦傑出前線同事參加被譽為銷售界的奧斯卡的「傑出銷售專業大獎」評選，讓員工與銷售界別的尖子比試交流。同時成立中原員工協會，旨在加強員工聯繫，維護員工利益，向管理層反映意見，並舉辦各類溝通及社交活動。公司一向視員工為最重要的資產，深信提升員工的價值，必然同時提高公司營運效率。