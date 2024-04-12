中原地產促成SEASONS PLACE逾四成交投 獲頒9大獎項｜代理動態

由會德豐地產及港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12A期「SEASONS PLACE」，上月推出至今累售超過550伙，備受市場追捧。中原地產亦乘著轉角市的機遇，於該項目銷售中創出佳績，發展商於周四(11日)舉行「SEASONS PLACE」代理頒獎典禮，中原地產囊括9大獎項。

中原地產團隊累積促成超過230宗「SEASONS PLACE」成交，佔項目整體成交量42%，早前已獲發展商確認為項目全場銷售總冠軍，最新獲頒發9個獎項，包括多個「最強外區獎」，如新界東北奪得新界區季軍、九豪奪得九龍區冠軍、港島東奪得港島區亞軍及中西區奪得港島區季軍獎項。除此之外，中原團隊獎項還包括「最強大手買家代理獎」、「最有韌力獎」及「最高銷售額代理冠軍」寶座，中原地產同時勇奪「最高銷售總額主區冠軍」及「最高銷售總額代理行冠軍」。踏入第二季，項目新一期「PARK SEASONS」已登場，中原地產定必再接再厲，積極推介項目予潛力客戶，為「PARK SEASONS」及項目第3期交出亮麗成績。