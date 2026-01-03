中原地產向SIERRA SEA 2A期入票客送運動用品 首20名買家享價值1萬元運動禮遇｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西沙灣發展項目「SIERRA SEA」第2A期自公布價單以來市場反應熱烈。為配合項目銷售部署，以及回饋客戶，中原地產特別為買家提供專屬認購禮遇。由即日起至2026年1月29日，經中原地產入票認購西沙一手住宅項目，即可獲贈運動用品一份，優惠先到先得，送完即止。

同時為答謝客戶支持，由即日起至1月29日，填妥網上登記表格並經中原地產購入西沙灣一手單位的首二十名買家，即有機會獲得總值高達10,000元運動禮遇。

中原地產新界東高級資深營業董事余志偉表示，踏入新一年，樓市充斥正面訊息，市場預期美國聯儲局今年會再度減息，進一步降低買家供樓負擔，增強買家入市信心，預計假期過後，一二手交投會快速回復暢旺，西沙項目開價相當克制，料開售當日可即日沽清，為新一年打響頭炮，更有望帶動整體一手銷情，受惠政府持續推行吸引人才措施，預期今年租金維持高企，項目現時1A期及1B期陸續入伙，現時市場上約有90多個租賃放盤，成交租金約40至46元水平，租金回報全部超過4厘，對投資者相當吸引。