中原地產於啟德設全港首間「花語海」旗艦店｜啟德新盤

陳永傑表示，本月多個利好樓市因素接連出現，內地人行降準、中美關稅戰緩和，加上港元拆息持續回落，買家入市信心即時增強，吸引資金轉投樓市，交投步伐明顯加快。在政府積極搶人才措施下，各輸入人才計劃合共已批出逾31萬宗申請，逾20萬名人才已率先攜同家人來港定居。各項人才計劃中，「高端人才通行證計劃」申請最多，計劃自2022年底推出迄今，累收約12.3萬宗申請，約9.9萬宗獲批，當中有近95%來自內地。在眾多住宅區域中，以啟德樓盤最受普通話買家歡迎。根據中原數據顯示，今年首4個月，啟德區累積錄得489宗一手及二手買賣成交，當中242宗姓名為普通話拼音的買家入市個案，成全港之冠，佔比高達49%，可見內地客對啟德區情有獨鍾。

長江實業集團(1113)旗下啟德首個住宅項目「花語海」部署6月份開售，中原地產積極部署項目銷售，率先於啟德設立全港首間「花語海」旗艦店，為客戶提供最新資訊，並於今日(28日)開幕，邀請到長江實業營業部首席經理郭子威及營業經理詹勳榮蒞臨祝賀，與中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑及九龍董事劉瑛琳主持開幕儀式，預祝中原「花語海」銷售旗開得勝。

劉瑛琳說，啟德是近年重點發展的地區，擁有得天獨厚的地理位置，加上世界級的發展規劃，是香港最具潛力的居住地區，深受買家歡迎。啟德住宅群主要分成三大區，包括啟德城中心區、跑道內海區及跑道維港海區，各有優勢及投資價值，當中以跑道維港海區最臨海，擁絕頂優質維港海景，而快將推售的「花語海」正聳立於此。根據中原分行數據統計，啟德區今年首4個月，成交價達3,000萬元或以上的一手成交合共錄得44宗，而前臨維港、擁絕頂一線維港海景的樓盤成交呎價一般約30,000元至50,000元不等，反映客人對優質單位的追求，潛力及價值亦被看高一線。

中原地產特於啟德車站廣場旁開設全港首間「花語海」旗艦店，並成立「花語海」專業推廣大使團隊。推廣大使能說流利普通話，相信可瞄準國內客戶商機，為國內專才添置香港安樂窩，吸引更多內地買家投資香港物業。團隊成員包括國內地產界KOL，以增強網絡宣傳，擴展客戶群。為配合項目宣傳，中原已率先預約他們來港介紹項目周邊環境及優勢。團隊會深入了解內地客戶的需求和期望之餘，亦協助他們了解香港樓市，分享投資啟德的獨特優勢。

劉瑛琳指，中原啟德團隊亦會定期舉辦講座，與中原集團子公司協辦中港互動的交流座談會及舉辦實地參觀項目活動等，增進與潛在客戶的互動，累積廣闊的客源群組，相信有助增強區內新盤的承接力，為各方創造雙贏商機。