中原地產榮膺會德豐地產2025頒獎典禮11大銷售獎項 全年總成交金額達90億

2025年樓市全面回暖，一、二手成交均創近年新高，樓價及租金亦同步上揚，中原地產於「復甦」市中，展現出強大的市場競爭力，在會德豐地產旗下的新盤項目中屢創佳績。發展商今日(7日)舉行2025年度頒獎典禮，中原地產榮獲多項殊榮，成為代理行大贏家。

勇奪終極大獎「最高銷售總額代理行冠軍」

中原地產去年銷售表現超卓，獲會德豐地產頒發的11個年度獎項，當中包括「DOUBLE COAST 銷售亞軍」、「SEASONS系列銷售冠軍」、「KOKO系列銷售冠軍」及「GRAND VICTORIA 最高銷售金額大獎」等。此外，中原地產在外區的表現也不容小覷，西半山團隊榮獲「最強外區大獎季軍」，新界東團隊更是勇奪「最強外區大獎冠軍」。來自中原啟德和深圳團隊更獲得「會德豐大灣區星級合作夥伴」的殊榮。在個人獎項方面，將軍澳及藍田的精英分別包攬「促成最高交易宗數代理」的季軍、亞軍和冠軍榮譽，成績斐然。最終，中原地產勇奪終極大獎「最高銷售總額代理行冠軍」寶座，總成交金額達90億元，實力非凡。