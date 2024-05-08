中原地產獲遠洋委託獨家代理千望 增置業優惠送買家智能家電禮券｜旺角新盤

遠洋集團(3377)旺角現樓新盤「千望」自開售後一直備受年輕買家追捧，中原地產日前榮獲發展商委託作為項目獨家代理，並於今天由遠洋集團銷售及市場事務總監陸君建、遠洋集團銷售及市場事務經理王嘉欣、遠洋集團助理銷售及市場事務經理劉奇與中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑簽訂獨家代理合約，並公布項目最新銷售部署。 中原地產西九龍資深營業董事林偉文指，為慶祝中原地產成功獨家代理該優質項目，該行特意推出「千望」全新置業優惠，由即日起至本月31日，經中原地產購入「千望」的首3名一手買家，可獲贈3,800元智能家電禮券。優惠先到先得，送完即止。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，很高興及榮幸今次獲得遠洋集團委託獨家代理「千望」，公司對該項目銷售充滿信心。自樓市撤辣後，交投氣氛明顯造好，尤其是一手新盤，撤辣迄今累積錄得超過6,500宗一手成交，上月佔逾1,800宗，雖比3月反彈市回落，但仍創近一年次高，反映過去兩個月一手新盤交投十分活躍。若按地區分析，撤辣後至4月底，九龍區新盤最旺，錄得4,109宗一手成交，佔整體約68%，可見九龍市區新盤深受買家歡迎，而且承接力十足。踏入5月，美國聯儲局議息後再次不加息，符合市場預期，息口見頂訊號明確，進一步增添買家入市信心，料一手新盤繼續主導市場。