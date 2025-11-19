中原地產管理層及精英到訪華為松山湖研發總部交流 開拓AI與數碼科技新視野

中原地產一直緊貼科技發展趨勢，積極將科技融入業務之中。近年置身數碼時代，中原地產積極推展PropTech(房地產科技)的應用，利用AI (人工智能)、大數據分析、VR虛擬實境等技術，為客戶帶來嶄新及優質的置業體驗，內部方面亦善用數碼工具提升營運效率和經營效益。日前，中原地產到訪華為的東莞松山湖溪村園區研發總部進行參觀交流，榮幸與華為領導會面。中原集團行政總裁施俊嶸、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑率領管理層及核心員工包括董事、傑出營業員、KOL、資訊科技部及培訓部共43人參加活動，並獲華為高規格熱烈接待。華為製造與大企業軍團COO 成鋼及華為香港企業業務商業與分銷系統部部長張揚更親自陪同，一同深入探討AI、大數據等技術的應用及機遇，分享洞見。

中原地產管理層在分享中指，中原一直與時並進，早已洞悉數碼化的趨勢，投入大量資源推動數碼轉型，先後推出「VR睇樓GUIDE」、「AI裝修」及「AI智能助理」，今年再創新推出「中原估算價」，引入AI模型推算，為全港130萬個二手私樓單位提供樓價估算 ; 內部營運方面亦積極推動科技應用，包括五年前推出了移動辦公平台「中原A+」系統，充分展現中原在PropTech應用的卓越表現及領航地位。此次交流活動，中原成功汲取華為的先進創新的理念，亦深刻感受到科技推動時代前行的力量，華為是成功企業的好榜樣，實在獲益良多。