中原地產與中原按揭推「租貸易」預繳租金計劃 AI極速線上批核 還款期長達84個月

中原地產與中原按揭今日(24日)宣布，推出「租貸易」創新貸款預繳租金計劃，中原按揭董事總經理王美鳳表示，即日起中原地產租客可透中原按揭申請「租貸易」創新貸款預繳租金計劃，以低息貸款預繳全年租金，租客可自由選擇例如在睇樓前預先申請「租貸易」，申請流程電子化快捷簡便，租客可獲即時AI極速線上批核，免入息證明及手續費，令客戶租樓更有預算，財務安排更有彈性，成功申請更可獲額外獎賞高達1.2萬元現金獎及300元超巿禮券。

「租貸易」讓租客預繳全年租金按金

王美鳳指出，「租貸易」計劃令租客可以一次過預繳全年租金，可連按金、佣金等新居入伙開支一併貸款，申請透過AI極速線上批核，月平息低至0.081厘(實際年利率低至1.88厘，是採用香港銀行公會的相關指引計算)，還款期長達84個月。租客預繳全年租金受業主歡迎，故有較大機會可爭取租金議價空間；對業主而言，租客一次預繳全年租金變相零欠租風險，租金回報更有保障，更無需每月收租，省時省力。

此外，計劃可連按金及佣金一併借貸，亦可享首月無須還款，減輕新居入伙開支壓力，客戶可自選貸款額和還款期，讓客戶理財更靈活。