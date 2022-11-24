中原地產與中原按揭推「租貸易」預繳租金計劃 AI極速線上批核 還款期長達84個月

中原地產與中原按揭今日(24日)宣布，推出「租貸易」創新貸款預繳租金計劃，中原按揭董事總經理王美鳳表示，即日起中原地產租客可透中原按揭申請「租貸易」創新貸款預繳租金計劃，以低息貸款預繳全年租金，租客可自由選擇例如在睇樓前預先申請「租貸易」，申請流程電子化快捷簡便，租客可獲即時AI極速線上批核，免入息證明及手續費，令客戶租樓更有預算，財務安排更有彈性，成功申請更可獲額外獎賞高達1.2萬元現金獎及300元超巿禮券。
「租貸易」讓租客預繳全年租金按金
王美鳳指出，「租貸易」計劃令租客可以一次過預繳全年租金，可連按金、佣金等新居入伙開支一併貸款，申請透過AI極速線上批核，月平息低至0.081厘(實際年利率低至1.88厘，是採用香港銀行公會的相關指引計算)，還款期長達84個月。租客預繳全年租金受業主歡迎，故有較大機會可爭取租金議價空間；對業主而言，租客一次預繳全年租金變相零欠租風險，租金回報更有保障，更無需每月收租，省時省力。
此外，計劃可連按金及佣金一併借貸，亦可享首月無須還款，減輕新居入伙開支壓力，客戶可自選貸款額和還款期，讓客戶理財更靈活。
陳永傑：「租貸易」租客及業主雙贏 有助帶動租賃成交
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，於新冠肺炎疫情下，租賃市場雖欠缺外來租客，但由於不少買家轉買為租，加上逐漸復常下，結婚及出生率有所上升，令租賃需求增加，推高租金。根據差餉物業估價署資料，租金指數已連升五個月，累升1.7%；雖然升幅不多，但相比下跌的樓價，租金回報率得以提升。
根據中原研究部資料，9月份整體CRI成份屋苑回報率達2.66厘，較去年12月份累升0.16個百分點，再加上物業可享升值的優勢，相信待市場信心回復，買樓收租將再成為趨勢。是次中原地產夥拍中原按揭推出「租貸易」貸款計劃，以低息為租客提供租金貸款，令資金可更靈活運用，亦相信可吸引業主提供租金優惠，而業主亦一次過收取一年租金，屬雙贏局面，相信計劃有助帶動租賃成交。