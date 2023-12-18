中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，今年樓市下行，買賣下跌。首11個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄54,271宗，預計全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年歷史新低。當中二手私人住宅預測全年只有約3萬宗，登記量或創1996年有紀錄以來28年歷史新低。截止今年11月，在各類銀碼的二手住宅中，只有500萬元或以下的宗數按年錄得升幅，由去年8,593宗增至9,798宗。

楊明儀(右)稱，今年首11個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄54,271宗，預計全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年歷史新低。(蘇文傑攝)

明年首季料迎來交投「小陽春」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口一向是左右買家入市其中一個重大因素，現時息口確定見頂，買家入市動力相應提升，部分更會希望把握樓價低位偷步入市。明年農曆新年前後是樓市傳統旺季，加上利好消息刺激下，預期樓市第一季即迎來成交量「小陽春」，相信早前累積的購買力及猶豫不決的準買家會加快落實置業決定。中原城市領先指數有機會回升約5%，至155點。

陳永傑指，一手發展商為求銷量，仍會以筍價推盤，訂價相當克制，貨尾盤亦會推出各項優惠吸客，刺激銷情，料2024年一手成交量可達15,000宗；而二手市場受惠息口因素及剛性需求持續高企下，成交可達40,000宗。他續指，政府近年以搶人才為目標，配合最新一份《施政報告》中「先免後徵」的優惠，相信可持續為樓市注入新動力，尤其利好本港中價及豪宅新盤項目。