熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 THE SOUTHSIDE 恒生指數 日圓匯率 叱咤2023 肺炎支原體 年少日記 YOHO WEST 新聞女王 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 冬天 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-12-18 18:03:32

中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢

分享：
中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢

若明年首季再有「減辣」措施出台，二手樓價將於有望於上半年升約5%；圖左為陳永傑，右為楊明儀。(蘇文傑攝)

代理行中原地產今日(18)2023年樓市回顧及2024年展望指出，隨著上星期美國最新一次議息宣布加息期結束，並表示明年減息三次共0.75厘，相信可為本港樓市注入一支強心針。若明年首季再有「減辣」措施出台，二手樓價將於有望於上半年升約5%

今年整體樓宇買賣合約登記恐創有紀錄以來新低

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀稱，今年樓市下行，買賣下跌。首11個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)54,271宗，預計全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年歷史新低。當中二手私人住宅預測全年只有約3萬宗，登記量或創1996年有紀錄以來28年歷史新低。截止今年11月，在各類銀碼的二手住宅中，只有500萬元或以下的宗數按年錄得升幅，由去年8,593宗增至9,798宗。

中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢

楊明儀(右)稱，今年首11個月整體樓宇買賣合約登記(包括住宅、車位及工商舖物業)錄54,271宗，預計全年5.8萬宗，或創1991年有紀錄以來的33年歷史新低。(蘇文傑攝)

明年首季料迎來交投「小陽春」

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，息口一向是左右買家入市其中一個重大因素，現時息口確定見頂，買家入市動力相應提升，部分更會希望把握樓價低位偷步入市。明年農曆新年前後是樓市傳統旺季，加上利好消息刺激下，預期樓市第一季即迎來成交量「小陽春」，相信早前累積的購買力及猶豫不決的準買家會加快落實置業決定。中原城市領先指數有機會回升約5%，至155點。

陳永傑指，一手發展商為求銷量，仍會以筍價推盤，訂價相當克制，貨尾盤亦會推出各項優惠吸客，刺激銷情，料2024年一手成交量可達15,000宗；而二手市場受惠息口因素及剛性需求持續高企下，成交可達40,000宗。他續指，政府近年以搶人才為目標，配合最新一份《施政報告》中「先免後徵」的優惠，相信可持續為樓市注入新動力，尤其利好本港中價及豪宅新盤項目。

中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢 中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢 中原地產：明年上半年樓價有望升5% 計劃縮減分行數目｜樓市走勢

CCL4月高位瀉逾12%

至於中原城市領先指數CCL最新報149.99點，估計2023年底148點，比4月高位跌約12.1%。跌勢與2022年下半年相似，去年底CCL156.77點，較同年5月高位累跌14.2%。最新CCL已較20218191.34點歷史高位跌21.6%，料今年底跌幅擴大至約22.7%。樓價跌幅略少於2008年金融海嘯時的23.3%

明年人手目標維持5000

對於集團來年部署，陳永傑透露，過去一年中原地產分行為379間，較年初減少約19%，明年目標減至350間，即再減少29間或約7.7%。人手方面，營業部今年亦削減近一成人手，現時營業員約有4,941人，明年目標維持約5,000人水平。他預計，2023年香港住宅部全年佣金收入約27億元，較去年全年雖減少約5.9%，但於成本有效縮減下仍錄得盈利。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受