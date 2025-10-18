中原地產「深港聯動 阿里巴巴考察之旅」 擁抱AI 善用PropTech 共拓大灣區市場

中原地產作為香港物業市場的領航者，一直緊貼科技發展趨勢，積極將AI與大數據等先進科技融入房地產服務之中。日前，中原集團行政總裁施俊嶸、中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑，聯同一眾管理層前往深圳阿里巴巴總部進行考察，就AI的發展及應用作交流，並探討PropTech（房地產科技）所帶來的新機遇。

中原地產深信專業團隊可與AI技術「強強聯手」，憑藉同事的專業知識及判斷，配合AI快速整合大數據的能力，必定能大幅提昇效率，為客戶提供更優質的服務與體驗。事實上，中原一直著力於數碼轉型，並已取得不少成功與突破。先後推出「VR睇樓GUIDE」、「AI裝修」及「AI智能助理」，而今年8月推出的全港首個包含130萬私樓物業的AI樓價估算方案「中原估算價」，正正利用了AI深度神經網路(DNN)進行模型訓練，多項結合數據與科技的功能，展現了中原在PropTech應用的卓越表現及領先地位。