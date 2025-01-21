中原城市租金回報率最新報3.44厘 連跌2個月 相信短期已見頂｜租賃市況

租賃淡季租金升勢受阻，樓價減息後見上升，中原地產相信短期回報率見頂。2024年11月CRI回報率最新報3.44厘，按月跌0.02個百分點，兩個月累跌0.03個百分點，不過指數仍為近13年高位，重返2012年2月時水平。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，踏入第四季傳統租賃淡季，租金升勢受阻，而9月減息後樓價回穩並少幅上升，導致CRI回報率略為回軟，相信短期租金回報率已經見頂。但由於租賃市場供應仍然不足，租金維持高位靠穩，同期樓價走勢橫行，展望12月回報率可企穩3.40厘以上。

2025 年供平過租將重臨

她續指，減息周期啟動，本地主要銀行累計下調3次最優惠利率共0.625厘。2024年11月H按息報3.625厘，較同期租金回報率高0.185厘。12月H按息進一步下調至3.50厘，料CRI回報率與H按息差距收窄至0.10厘以下，2025年息口將繼續下調，供平過租將會重臨。