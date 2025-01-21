中原城市租金回報率最新報3.44厘 連跌2個月 相信短期已見頂｜租賃市況

租賃淡季租金升勢受阻，樓價減息後見上升，中原地產相信短期回報率見頂。2024年11月CRI回報率最新報3.44厘，按月跌0.02個百分點，兩個月累跌0.03個百分點，不過指數仍為近13年高位，重返2012年2月時水平。
中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，踏入第四季傳統租賃淡季，租金升勢受阻，而9月減息後樓價回穩並少幅上升，導致CRI回報率略為回軟，相信短期租金回報率已經見頂。但由於租賃市場供應仍然不足，租金維持高位靠穩，同期樓價走勢橫行，展望12月回報率可企穩3.40厘以上。
2025年供平過租將重臨
她續指，減息周期啟動，本地主要銀行累計下調3次最優惠利率共0.625厘。2024年11月H按息報3.625厘，較同期租金回報率高0.185厘。12月H按息進一步下調至3.50厘，料CRI回報率與H按息差距收窄至0.10厘以下，2025年息口將繼續下調，供平過租將會重臨。
2024年11月份CRI_Mass回報率報3.61厘，按月跌0.03個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.57厘，按月跌0.03個百分點。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)連跌2個月，同樣累跌共0.04個百分點，齊重回2012年1月時水平。CRI(大型單位)回報率報2.75厘，按月跌0.01個百分點，指數重上2012年8月時水平。
新界西回報率見3.67厘
四區方面，新界東CRI_Mass回報率報3.59厘，按月跌0.05個百分點。九龍CRI_Mass回報率報3.63厘，按月跌0.05個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.67厘，按月跌0.03個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.55厘，按月升0.01個百分點。港島、九龍、新界東及新界西回報率，分別重回2011年12月、2012年9月、2014年2月及2012年9月時水平。
在138個成份屋苑中，11月份租金回報達4厘或以上的屋苑有20個，數量較10月份減少1個。回報率較高的包括：得寶花園4.94厘，嘉輝花園4.74厘，荃威花園4.73厘，黃埔新村4.73厘，河畔花園4.63厘，淘大花園4.42厘。
2藍籌屋苑回報率突破4厘
主要屋苑回報方面，杏花村4.00厘，康怡花園3.75厘，海怡半島3.64厘，太古城3.45厘，美孚新村4.37厘，黃埔花園3.92厘，新都城3.78厘，麗港城3.54厘，沙田第一城4.20厘，太湖花園3.66厘，迎海3.32厘，名城3.06厘，映灣園3.89厘，尚悅3.72厘，嘉湖山莊3.64厘，Yoho Town 3.35厘。
中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。2025年1月18日公布的數字，是反映2024年11月份的私人住宅租金回報率走勢。