中原城市租金回報率見13年高位 料3月超越H按息 供平過租將重臨｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年2月CRI回報率最新報3.5厘，按月升0.06個百分點。2月樓價跌幅擴大，租金走勢向好，回報率突破連續2個月橫行格局，重上2012年1月時的13年高位。《財政預算案》放寬印花稅後，3月樓市氣氛轉旺，惟買家積極吸納優質平價筍盤，加上新盤低價促銷，樓價跌勢不止，同期租金維持高位橫行，料3月份回報率將會升穿3.5厘，突破H按息。 踏入減息周期，本港主要銀行累計下調3次最優惠利率共0.625厘。2025年2月H按息為3.5厘，與租金回報率水平看齊，打破H按息高於回報率局面，為近2年半以來(2022年8月後)首次，料CRI回報率走勢將會繼續向好，供平過租即將重臨。憧憬今年息口繼續回落，屆時CRI回報率高於H按息的差距將進一步擴大。

2025年2月份CRI_Mass回報率報3.67厘，按月升0.05個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.63厘，按月升0.05個百分點，CRI_Mass及CRI(中小型單位)回報率重返2012年1月水平。CRI(大型單位)回報率報2.83厘，按月升0.07個百分點，重返2012年2月水平。

三區微升 僅新界東跌 0.02 厘 四區方面，九龍CRI_Mass回報率報3.74厘，按月升0.1個百分點。港島CRI_Mass回報率報3.56厘，按月升0.03個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.70厘，按月升0.01個百分點，連升2個月共0.07個百分點。新界東CRI_Mass回報率報3.62厘，按月跌0.02個百分點。港島、九龍、新界東及新界西回報率分別處於2011年12月、2011年11月、2014年2月及2012年8月水平。