中原城市租金回報率 連升11個月 創逾7年半新高｜樓市數據

租務市場持續活躍，租金升幅再創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2月CRI回報率最新報3.12%，按月升0.02個百分點，創91個月(逾7年半)新高，重上2016年7月時水平。CRI回報率連升11個月共0.59個百分點，升勢未變，繼續為1997年1月有記錄以來27年最長連升。在租賃淡季期間，租金仍然高企，而同期樓價持續下跌，但跌幅開始減慢，帶動回報率繼續微升。展望第2季租賃市場進入季節性旺市，租金回升，短期樓價則反覆爭持，相信CRI回報率可以企穩3厘以上水平。

今年2月H按息高企於4.125%，同期租金回報率低H按息1.005厘，兩者差距已經連續5個月收窄。自2022年9月起，H按息已經連續18個月高於回報率。至於今年2月CRI_Mass回報率報3.26%，按月升0.01個百分點，CRI(中小型單位)回報率則報3.24%，按月升0.02個百分點。而CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升11個月，分別累升0.62及0.63個百分點。CRI(大型單位)回報率則報2.53%，按月升0.04個百分點，3個指數同創逾7年半新高，均重上2016年7月時水平。

4區方面，港島CRI_Mass回報率報3.15%，按月升0.01個百分點，重上2015年1月時水平；九龍CRI_Mass回報率報3.26%，按月升0.01個百分點，重上2016年7月時水平；新界東CRI_Mass回報率報3.34%，按月升0.04個百分點，重上2014年12月時水平，而新界西CRI_Mass回報率報3.33%，按月升0.01個百分點，重上2016年7月時水平。