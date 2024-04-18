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地產
2024-04-18 17:10:32

中原城市租金回報率 連升11個月 創逾7年半新高｜樓市數據

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2月份租賃淡季期間，租金仍然高企，料第2季租賃市場進入季節性旺市，租金將繼續上升。(資料圖片)

2月份租賃淡季期間，租金仍然高企，料第2季租賃市場進入季節性旺市，租金將繼續上升。(資料圖片)

租務市場持續活躍，租金升幅再創新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年2CRI回報率最新報3.12%，按月升0.02個百分點，創91個月(7年半)新高，重上20167月時水平。CRI回報率連升11個月共0.59個百分點，升勢未變，繼續為19971月有記錄以來27年最長連升。在租賃淡季期間，租金仍然高企，而同期樓價持續下跌，但跌幅開始減慢，帶動回報率繼續微升。展望第2季租賃市場進入季節性旺市，租金回升，短期樓價則反覆爭持，相信CRI回報率可以企穩3厘以上水平。

今年2H按息高企於4.125%，同期租金回報率低H按息1.005厘，兩者差距已經連續5個月收窄。自20229月起，H按息已經連續18個月高於回報率。至於今年2CRI_Mass回報率報3.26%，按月升0.01個百分點，CRI(中小型單位)回報率則報3.24%，按月升0.02個百分點。而CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊升11個月，分別累升0.620.63個百分點。CRI(大型單位)回報率則報2.53%，按月升0.04個百分點，3個指數同創逾7年半新高，均重上20167月時水平。

4區方面，港島CRI_Mass回報率報3.15%，按月升0.01個百分點，重上20151月時水平；九龍CRI_Mass回報率報3.26%，按月升0.01個百分點，重上20167月時水平；新界東CRI_Mass回報率報3.34%，按月升0.04個百分點，重上201412月時水平，而新界西CRI_Mass回報率報3.33%，按月升0.01個百分點，重上20167月時水平。

10屋苑2月租金回報達4厘以上

此外，在138個成份屋苑中，2月份租金回報達4厘或以上的屋苑有10個，較1月的5個急增一倍，包括港島區南豐新邨4.30%及嘉輝花園4.13%，九龍黃埔新邨4.47%及得寶花園4.29%，新界東河畔花園4.57%及沙田中心4.29%，新界西荃威花園4.41%、翠怡花園4.17%、美景花園4.12%及青怡花園4.05%

至於主要屋苑回報方面，杏花邨3.36%，太古城3.12%，海怡半島3.10%，康怡花園2.96%，美孚新村3.93%，黃埔花園3.35%，麗港城3.31%，新都城3.16%，沙田第一城3.97%，大埔中心3.89%，名城3.06%，迎海2.78%，嘉湖山莊3.21%，映灣園3.37%，尚悅3.22%Yoho Town 2.98%
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