中原城市租金回報率CRI回報率續高企3.5厘 連續兩個月與H按息看齊｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年3月CRI回報率最新報3.5厘，按月持平，沒有升跌，續企穩2012年1月後的逾13年高位。3月租金輕微回軟，但仍高企，而同期樓價跌勢未止，持續向下尋底，所以回報率能夠於高水平橫行未變。近期租務市場開始轉旺，租金等待重拾升軌，短期樓價則仍在低位反覆，CRI回報率有望再升兼創新高。再者，5月拆息大幅回落，令H按創逾2年半新低，第二季回報率勢必升破H按息，供平過租將再現。

自2024年9月起減息周期啟動，本港主要銀行累計下調3次最優惠利率共0.625厘。2025年3月H按息為3.5厘，連續2個月與租金回報率看齊。相信第二季CRI回報率繼續造好，供平過租即將重臨；憧憬第三季息口繼續下調，屆時CRI回報率高於H按息的差距將進一步擴大。