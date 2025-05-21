熱門搜尋:
端午節2025 新店關注組 網上熱話 SIERRA SEA 滶晨 特朗普關稅戰 健身 行山路線 二手樓 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-05-21 21:30:00

中原城市租金回報率CRI回報率續高企3.5厘 連續兩個月與H按息看齊｜樓市數據

分享：
中原城市租金回報率CRI回報率續高企3.5厘 連續兩個月與H按息看齊｜樓市數據

四區回報三升一跌。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，20253CRI回報率最新報3.5厘，按月持平，沒有升跌，續企穩20121月後的逾13年高位。3月租金輕微回軟，但仍高企，而同期樓價跌勢未止，持續向下尋底，所以回報率能夠於高水平橫行未變。近期租務市場開始轉旺，租金等待重拾升軌，短期樓價則仍在低位反覆，CRI回報率有望再升兼創新高。再者，5月拆息大幅回落，令H按創逾2年半新低，第二季回報率勢必升破H按息，供平過租將再現。

20249月起減息周期啟動，本港主要銀行累計下調3次最優惠利率共0.625厘。20253H按息為3.5厘，連續2個月與租金回報率看齊。相信第二季CRI回報率繼續造好，供平過租即將重臨；憧憬第三季息口繼續下調，屆時CRI回報率高於H按息的差距將進一步擴大。

adblk5

大型單位回報率連升2個月

20253月份CRI_Mass回報率報3.66厘。CRI(中小型單位)回報率報3.62厘。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率同樣按月微跌0.01個百分點，齊重上20121月水平。CRI(大型單位)回報率報2.88厘，按月升0.05個百分點，連升2個月共0.12個百分點，創13年新高，重返20122月水平。

四區回報三升一跌。港島CRI_Mass回報率報3.63厘，按月升0.07個百分點，連升2個月共0.1個百分點，創201012月後逾14年新高。新界東CRI_Mass回報率報3.67厘，按月升0.05個百分點，創201210月後逾12年新高。新界西CRI_Mass回報率報3.72厘，按月升0.02個百分點，連升3個月共0.09個百分點，創20128月後逾12年半新高。九龍CRI_Mass回報率報3.65厘，按月跌0.09個百分點，仍處於20121月水平。

adblk6
中原城市租金回報率CRI回報率續高企3.5厘 連續兩個月與H按息看齊｜樓市數據 中原城市租金回報率CRI回報率續高企3.5厘 連續兩個月與H按息看齊｜樓市數據 中原城市租金回報率CRI回報率續高企3.5厘 連續兩個月與H按息看齊｜樓市數據

23個成分屋苑租金回報達4厘或以上

143個成分屋苑中，20253月租金回報達4厘或以上的屋苑有23個，較2月減少2個。回報率較高的包括嘉輝花園5.07厘，美景花園4.96厘，得寶花園4.72厘，荃威花園4.64厘，黃埔新村4.59厘，置富花園4.54厘。

主要屋苑回報方面，杏花邨3.93厘，海怡半島3.65厘，康怡花園3.57厘，太古城3.55厘，美孚新邨4.36厘，麗港城3.88厘，新都城3.74厘，黃埔花園3.65厘，沙田第一城4.4厘，太湖花園3.9厘，迎海3.4厘，名城3.16厘，映灣園3.77厘，尚悅3.73厘，嘉湖山莊3.68厘，Yoho Town 3.35厘。

adblk7

中原城市租金回報率CRI Yield是以中原城市租金指數CRI和中原城市指數CCI為基礎計算，於每月第18日公布兩個月前的數字。本周一(19)公布的數字，是反映20253月份的私人住宅租金回報率走勢。

即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)

臀部伸展｜（am730製圖） 臀部伸展｜（am730製圖） 臀部伸展｜（am730製圖） 臀部伸展｜（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能