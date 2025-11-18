中原城市租金回報率CRI按月微跌0.04% 仍為近14年次高 第四季持續供平過租｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年9月CRI回報率最新報3.56%，按月跌0.04個百分點。傳統暑期租賃旺季接近尾聲，租金升勢受阻，同期樓價則受減息預期升溫刺激而輕微向升，故回報率出現見頂回軟。但CRI回報率仍為近14年次高，在2011年11月水平徘徊。雖然踏入第四季租務淡季，不過受惠剛性需求及租盤短缺，租金繼續高企，樓價升勢平穩，展望回報率可以企穩於3.5厘以上。 2025年9月重啟減息，H按息為3.375%，同期租金回報率較H按息高0.185厘，連續5個月供平過租。10月底銀行年內第二減息，H按息進一步降至3.25%，第四季CRI回報率有望續高於H按息，供平過租可維持。

CRI_Mass 回報率及 CRI( 中小型單位 ) 回報率齊跌 2 個月 各累跌 0.05% 2025年9月份CRI_Mass回報率報3.70%，按月跌0.04個百分點，仍為2012年1月後逾13年半第4高。CRI(中小型單位)回報率報3.66%，按月跌0.04個百分點，仍為2011年11月後近14年第4高。CRI_Mass回報率及CRI(中小型單位)回報率齊跌2個月，各累跌0.05個百分點。CRI(大型單位)回報率報3.03%，按月持平，連升4個月後企穩，繼續高企於2010年6月後逾15年高位。

四區三跌一升 港島 CRI_Mass 回報率按月升 0.03% 四區回報三跌一升。新界東CRI_Mass回報率報3.63%，按月跌0.12個百分點，連跌2個月共0.17個百分點。新界西CRI_Mass回報率報3.71%，按月跌0.05個百分點，連跌3個月共0.08個百分點，仍為2012年8月後逾13年第6高。九龍CRI_Mass回報率報3.74%，按月跌0.04個百分點，仍為2011年11月後近14年第3高。港島CRI_Mass回報率報3.69%，按月升0.03個百分點，創2010年11月後近15年新高。

69% 屋苑供平過租 28 個屋苑租金回報達 4 厘或以上 在143個成份屋苑中，9月租金回報率高於H按息(3.375%)有99個，即近69%屋苑供平過租，其中租金回報達4厘或以上的屋苑有28個，較8月減少6個。回報率較高的首十個屋苑為：黃埔新邨5.02%，得寶花園4.71%，荃威花園4.67%，河畔花園4.61%，富豪花園4.60%，華景山莊4.60%，南豐新邨4.53%，嘉輝花園4.49%，香港黃金海岸4.46%，新峰花園4.44%。主要屋苑回報方面，康怡花園3.80%，杏花邨3.77%，太古城3.70%，海怡半島3.61%，美孚新邨4.32%，黃埔花園4.27%，麗港城4.11%，新都城3.80%，沙田第一城4.16%，太湖花園3.66%，迎海3.29%，名城3.24%，映灣園3.73%，尚悅3.61%，嘉湖山莊3.51%，Yoho Town3.30%。