中原城市租金回報率CRI連續2個月企穩3.60厘 減息下供平過租可望持續｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年8月CRI回報率最新報3.60%，按月持平。8月暑期租賃熱潮維持活躍，租金再度破頂，減息預期下，同期樓價延續升軌且升勢擴大。由於期內租金及樓價升幅接近，回報率走勢平穩，連續2個月企穩逾14年半高位。隨著租賃旺季踏入尾聲，租金升勢將會放緩，而樓價亦開始見底回升，相信今年回報率已經見頂。

回報率連續 4 個月高於 H 按息 金管局8月持續承接港元沽盤，銀行體系總結餘回落至約540億，拆息回升。8月H按息上升至3.22%並迫近封頂息(3.50%)，但暑期租金高企下，回報率連續4個月高於H按息。9月美國重啟減息，本港主要銀行亦下調最優惠利率(P) 0.125厘，H按息降至3.375%，由於租盤緊張，租金有望高位企穩，料CRI回報率維持高於H按息，供平過租趨勢可望持續。 2025年8月份CRI_Mass回報率報3.74%，按月跌0.01個百分點。CRI(中小型單位)回報率報3.70%，按月跌0.01個百分點，結束3個月連升。CRI(大型單位)回報率報3.03%，按月升0.02個百分點，連升4個月共0.16個百分點。CRI_Mass及中小型單位回報率分別為2011年11月後及2011年10月後逾13年半次高。大型單位回報率則創2010年6月後逾15年新高。

四區 三 跌 僅 九龍區升 0.03% 四區方面，九龍CRI_Mass回報率報3.78%，按月升0.03個百分點，續創2011年10月後逾13年半新高。新界西CRI_Mass回報率報3.76%，按月跌0.01個百分點，連跌2個月共0.03個百分點，仍處於2012年2月後13年半第3高。港島CRI_Mass回報率報3.66%，按月跌0.02個百分點，處於2010年12月後逾14年半第3高。新界東CRI_Mass回報率報3.75%，按月跌0.05個百分點，為2012年2月後13年半次高。

34 個屋苑租金回報率 4 厘或以上 在143個成份屋苑中，8月份租金回報率高於H按息(3.22%)有118個，即逾八成屋苑供平過租，其中達租金回報率4厘或以上的屋苑有34個，與7月份數量相同。回報率較高的包括：黃埔新邨4.84%，荃威花園4.83%，嘉輝花園4.69%，得寶花園4.59%，南豐新邨4.48%，華景山莊4.48%。 主要屋苑回報方面，杏花邨3.75%，海怡半島3.7%，康怡花園3.7%，太古城3.49%，美孚新邨4.44%，黃埔花園4.25%，新都城3.94%，麗港城3.92%，沙田第一城4.06%，太湖花園3.81%，迎海3.39%，名城3.27%，尚悅3.76%，映灣園3.64%，嘉湖山莊3.61%，Yoho Town3.18%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)