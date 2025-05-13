中原城市租金指數微跌0.1% 仍企穩高位 新界西再創歷史新高｜租賃市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年4月份中原城市租金指數CRI最新報123.75點，按月下跌0.10%，連跌2個月共0.18%。租金輕微回軟，但受惠用家剛性需求，指數仍連續9個月高企123點以上，繼續處於逾5年半高位，重返2019年9月水平，等待上升。本地經濟及樓市方向未明，有買家轉買為租，而且隨著有預租個案出現，租務市場開始暢旺，租盤供應緊張，料將刺激租金逐步回升。租賃旺季即將來臨，展望第三季CRI上望2018年8月128.01點歷史高位，現時相差3.44%。
中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報129.82點，按月跌0.14%。CRI(中小型單位)報126.31點，按月跌0.12%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊跌2個月，分別累跌0.15%及0.16%，同樣在2019年9月水平徘徊。CRI(大型單位)報106.77點，按月跌0.08%，連跌3個月共0.65%，仍處於2020年1月時水平。
新界西按月升1.40% 連升4個月
四區租金三跌一升。港島CRI_Mass報118.38點，按月跌0.78%，繼續於2020年2月水平徘徊。九龍CRI_Mass報115.91點，按月跌0.40%，連跌2個月共1.90%，仍處於2019年9月水平。新界東CRI_Mass報147.65點，按月跌0.78%，仍在2019年8月水平。新界西CRI_Mass報155.72點，按月升1.40%，連升4個月共2.12%，指數創出歷史新高，升穿自己2024年8月155點的高位。
2025年首四個月計，八大租金指數六升二跌。CRI累升0.47%，CRI_Mass升0.25%，CRI(中小型單位)升0.52%，CRI(大型單位)升0.23%，港島跌0.33%，九龍跌0.63%，新界東升0.35%，新界西升2.12%。
譽‧港灣升幅最多達8.59%
在121個CRI大型成份屋苑中，2025年首四個月有61個(即50.4%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金按年錄得上升，新界東及九龍各佔16個，港島15個，新界西14個。租金升幅超過6%的有6個屋苑，全屬二線屋苑，包括譽‧港灣升8.59%，御皇庭升7.90%，花都廣場升7.05%，置富花園升6.90%，海濱花園升6.05%及太湖花園升6.05%。主要屋苑方面，太古城升2.05%，嘉湖山莊升1.99%，沙田第一城升0.86%，惟美孚新邨卻跌1.18%。
至於22個豪宅屋苑，2025年首四個月有13個(即59.1%)屋苑租金錄得上升。其中有4個豪宅屋苑呎租升幅高於6%，包括雍景臺升8.81%，又一居升7.81%，貝沙灣升7.59%及禮頓山升6.46%。