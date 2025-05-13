中原城市租金指數微跌0.1% 仍企穩高位 新界西再創歷史新高｜租賃市況

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年4月份中原城市租金指數CRI最新報123.75點，按月下跌0.10%，連跌2個月共0.18%。租金輕微回軟，但受惠用家剛性需求，指數仍連續9個月高企123點以上，繼續處於逾5年半高位，重返2019年9月水平，等待上升。本地經濟及樓市方向未明，有買家轉買為租，而且隨著有預租個案出現，租務市場開始暢旺，租盤供應緊張，料將刺激租金逐步回升。租賃旺季即將來臨，展望第三季CRI上望2018年8月128.01點歷史高位，現時相差3.44%。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報129.82點，按月跌0.14%。CRI(中小型單位)報126.31點，按月跌0.12%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)齊跌2個月，分別累跌0.15%及0.16%，同樣在2019年9月水平徘徊。CRI(大型單位)報106.77點，按月跌0.08%，連跌3個月共0.65%，仍處於2020年1月時水平。