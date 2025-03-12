中原城市租金指數連升2月 創5年半新高 料暑期上挑歷史高位｜租賃市況

四區租金二升二跌。九龍CRI_Mass報118.16點，按月升1.84%，升幅8個月以來最大，創近5年半新高，重返2019年9月時水平。新界西CRI_Mass報153.46點，按月升0.43%，連升2個月共0.64%，處於2018年9月時水平。新界東CRI_Mass報148.23點，按月跌0.38%，終止2個月連升，仍在2019年8月水平徘徊。港島CRI_Mass報117.14點，按月跌0.96%，連跌2個月共1.37%，於2020年2月水平徘徊。

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass報130.01點，按月升0.44%，終止2個月連跌。CRI(中小型單位)報126.51點，按月升0.59%，連升2個月共0.68%。CRI_Mass及CRI(中小型單位)結束調整回升，同樣在2019年9月水平徘徊。CRI(大型單位)報107.09點，按月跌0.35%，連升2個月後回軟，但仍處於2019年11月時水平。

傳統租務淡季結束，租金攀升至近5年半新高。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2025年2月份中原城市租金指數CRI最新報123.97點，按月上升0.46%。CRI連升2個月共0.65%，指數升穿2024年8月高位，創2019年9月後近5年半新高，顯示聖誕至新春期間的傳統租務淡季已經結束。新春後樓市氣氛轉好，住屋剛性需求殷切，加上租盤不足下，相信租金走勢逐步回升。第三季是暑期租賃旺季，展望CRI將向上挑戰2018年8月128.01點歷史高位，現時相差3.26%。

美孚新邨租金逆市跌逾 1%

在121個CRI大型成份屋苑中，2025年首兩個月有57個(即47.1%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金錄得上升，新界東及新界西各佔15個，九龍14個，港島13個。首兩個月租金升幅超過3%的有6個屋苑，包括黃埔花園升6.14%，置富花園升5.69%，珀麗灣升4.54%，采葉庭升4.24%，泓景臺升4.12%，花都廣場升3.97%。主要屋苑方面，太古城升1.95%，沙田第一城升1.47%，嘉湖山莊升0.36%，惟美孚新邨卻跌1.23%。

至於22個豪宅屋苑，2025年首兩個月有15個(即68.2%)屋苑租金錄得上升。升幅高大於3%的有5個屋苑，包括陽明山莊升8.56%，貝沙灣升6.01%，會展中心會景閣升3.94%，禮頓山升3.44%，又一居升3.16%。