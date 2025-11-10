熱門搜尋:
地產
2025-11-10 18:00:00

中原城市租金指數CRI升穿130點 再創歷史新高 料全年租金升5%｜樓市數據

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，202510月份中原城市租金指數CRI最新報130.09點，按月升0.49%。踏入第四季傳統租賃淡季，租金不跌反升，CRI升穿130點，突破今年8129.57點高位，再創歷史新高，指數近4個月內第3度創新高。受惠用家及各項人才對住宅租盤的剛性需求，加上租盤短缺，支持租金平穩向升。首10個月CRI累升5.62%，相信短期租金繼續於高位徘徊，預期全年升幅約5%

中原城市大型屋苑租金指數CRI_Mass136.43點，按月升0.60%CRI(中小型單位)132.73點，按月升0.61%CRI_MassCRI(中小型單位)同樣升破20258月高位，齊創歷史新高。CRI(大型單位)112.52點，按月跌0.35%，連升5個月後回軟，指數仍為歷史第7高，比201810113.76點歷史高位僅低1.09%

學士臺租金升幅達19.71%。(資料圖片)

四區三升一跌 九龍按月跌0.69%

四區租金，三升一跌。新界西CRI_Mass160.03點，按月升1.87%，指數升破20258159.44點高位，創出歷史新高，近15個月內已6度創新高。新界東CRI_Mass156.37點，按月升1.76%，指數創歷史次高，僅低於20258156.46點高位。港島CRI_Mass124.96點，按月升0.41%，連升4個月共4.53%，指數創20199月後的6年新高，現時比20198126.98點歷史高位低1.59%。九龍CRI_Mass122.81點，按月跌0.69%，連升5個月後回軟，指數仍為歷史第3高，僅低於20259123.66點及20258123.01點高位。

2025年首10個月計，CRI累升5.62%CRI_Mass5.36%CRI(中小型單位)5.63%CRI(大型單位)5.62%，港島升5.21%，九龍升5.28%，新界東升6.27%，新界西升4.94%

又一居呎租升幅達15.85%。(資料圖片)

5個屋苑租金升幅超14%

121CRI大型成份屋苑中，今年首10個月有105(86.8%)屋苑的三個月移動平均實呎調整租金比2024年底錄得上升，九龍佔29個，新界東28個，新界西25個，港島23個。租金升幅超過14%的有5個屋苑，大部份屬二線屋苑，包括學士臺升19.71%，珀麗灣升16.89%，黃埔花園升15.34%，海逸豪園升14.29%及新元朗中心升14.15%。但傳統主要大型一線屋苑租金升幅卻少於一成，太古城升7.60%，嘉湖山莊升4.64%，沙田第一城升3.83%，美孚新邨升3.66%

86.4%豪宅屋苑首10個月租金錄上升

至於22個豪宅屋苑，今年首10個月有19(86.4%)屋苑租金錄得上升。其中有3個豪宅屋苑呎租升幅高於一成，分別為又一居升15.85%，雍景臺升14.10%及南灣升13.56%

