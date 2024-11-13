中原大灣區代理自2月撤辣迄今 促成近100宗港樓成交｜代理動態

自2月份香港樓市全面撤辣後，香港物業再度成為外來投資者鍾情的資產投資。現時中原中國員工人數近14,000人，全集團人數逾22,000人，憑藉著集團於香港及內地的大平台，精英們充分把握機遇，發揮大灣區聯動效應。自2月撤辣迄今，中原大灣區精英已促成近100宗香港物業成交，其中深圳中原精英，單人更促成逾20宗港樓成交。

為進一步加強中原大灣區精英交流，昨日逾30位來自中原大灣區的核心管理層及精英，一早先參觀啟德「天瀧」及「天璽．天」示範單位。晚上由中原地產香港設宴宴請大灣區精英，中原集團行政總裁施俊嵥、中原中國總裁李耀智亦抽空出席，與內地與香港管理層作深度交流。來自中原大灣區的網紅，將到訪明年重點項目毗鄰的「GO PARK」，拍攝短視頻向內地精英作初步介紹。