中原大灣區指數10月按月跌0.65% 四大中心城市指數香港獨升｜樓市數據

2025年11月中原大灣區指數報91.03點，已連跌4個月，按月跌0.65%，11月共錄得8個指數創今年新低。11月份中原大灣區12個指數中，10個報跌，跌幅由0.19%至6.75%不等，升幅的城市只有香港及肇慶，上升幅度分別為0.36%及5%。四大中心城市指數，只有香港指數獨升，其餘三指數再度齊跌，深圳及澳門指數更創歷史新低。

四大中心城市成交量見回升 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，10月份通過十五五規劃，大灣區各城市亦積極配合，推出措施振興經濟，初步略見物業市場成交量被刺激。四大中心城市其中三個城市的指數雖然續跌，但成交量卻見回升。廣州為例，11月二手成交量重返9,000宗以上水平，錄9,191宗，按月上升23%。深圳指數雖然已連續3個月創歷史新低，但成交量錄得不俗升幅，深圳11月二手成交4,472宗，按月上升6.6%。陳永傑預料，灣區城市主要以去庫存為目標，先求量再求價，料在龐大庫存壓力下，大灣區樓價仍將受壓一段時間。