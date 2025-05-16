中原大灣區指數4月跌0.33% 連跌四個月 創七個月新低｜樓市數據

2025年4月中原大灣區指數報94.95點，按月跌0.33%，雖然跌幅收窄，但創7個月新低。指數已連跌四個月，累積跌幅2%。4月份中原大灣區12個指數中，共9個錄跌幅，幅度由0.07%至6.51%，而3個上升的指數，升幅由0.34%至4.82%。四大中心城市，只有香港報升近1%，其餘三大指數俱跌，澳門指數更為9年以來首次跌破80點，報79.48。

四月受關稅戰影響 價量齊跌

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，四月份大灣區受中美關稅戰影響，亦欠缺新政策刺激，觀望氣氛濃，價量齊跌。四大中心城市，廣州及深圳指數分別下跌1.5%及0.86%。廣州四月份二手成交雖仍維持於萬宗以上水平，錄10312宗，但比三月下跌5.1%，成交量於四月呈先抑後揚格局，可能受月初清明假期影響，睇樓活動減少所致，四月份廣州指數創8年新低，跌幅亦是今年最大。深圳四月份一手住宅網簽錄2588宗，按月下跌7.6%，深圳指數於4月份創7個月新低，報97.04。陳永傑指，5月份人民銀行降準，中美達成新貿易協議，兩者皆對物業市場有利，料5月份大灣區城市的成交量將反彈。

香港方面，四月份同受中美關稅戰影響，一、二手成交減慢，一手成交按月下跌45%，但大灣區香港指數4月份錄得近1%的升幅，相信與人民幣匯率下調有關。香港按揭息口於5月份明顯回落，加上中美貿戰緩和，用家及投資者入市信心增加，5月份一手熱銷，料可達3000宗，創一年新高。