中原工商舖代理北角和富道巨舖連閣樓租售 意向價6800萬｜舖位市況

北角區是港島焦點民生區及商貿活動集中地之一，作為民生消費熱點，附近一帶住宅林立，人口冠絕港島，消費十分暢旺，近年發展更趨成熟，區內多幢中高價酒店落成及營運，為區內帶動更多人流，可作餐飲用途的舖位更受追捧，有業主趁勢委託中原(工商舖)獨家代理負責北角和富道逾5,000方呎巨舖連閣樓租售事宜，意向售價約6,800萬元，意向月租約16萬元。 中原(工商舖)商舖部分區營業董事林志強表示，今次獨家代理放售的物業位於北角和富道96至106號地下01號舖連閣樓，其門闊約43呎，面積約5,072方呎，當中地舖約2,676方呎，入則閣約2,396方呎。業主目前意向售價約6,800萬元，折合平均呎價約1.3萬元；意向租金約16萬元，折合平均呎租約31.5元。

林志強指出，北角區作為港島民生消費區，今次放售的舖位面積逾5,000方呎，屬該區相當矜罕的舖位，且附有入則閣樓，為商家提供更靈活和划算的營業空間。該舖設有洗手間及後門，對租客及用家更為便利。同時，由於該舖前租客為餐飲行業，今次推出市場亦備有裝修及飲食牌照，新租客可即租即用，不僅節省裝修費用，亦解決入貨和經營需求。同時，目前北角區大面積舖位放盤量屈指可數，而是次獨家代理可租可售且連入則閣的巨舖，更為罕有。 林志強補充，該舖地理位置優越，適合各行業經營需求，加上鄰近北角公共碼頭、北角海濱花園及渣華道體育館，又有多間五星級酒店如維港凱悅及大型商場北角匯近在咫尺，且交通便捷，鄰近巴士站、電車站及地鐵北角站。