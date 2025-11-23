中原工商舖：上月商廈租賃成交升2.38% 一因素帶動甲廈空置率按月回落

據中原(工商舖)統計顯示，10月份商廈錄得約473宗租賃成交，較上月微升約2.38%；涉及租用樓面面積則錄得約117.9萬方呎，按月增加約12.85%。中原(工商舖)指，本港新股集資熱潮持續，港交所最新數據指出，本港今年首10個月共完成約81宗新股集資(IPO)項目，集資額累計逾2,100億港元，持續位居全球首位，而大量新股集資項目帶動相關行業需求，當中更推動律師事務所擴充計劃，市場月內亦錄得數宗相關大手成交。該行預期，新股市場仍有不少企業排隊上市，本港IPO集資潮有望持續，相信可進一步促進對甲廈租務需求，預料11月份商廈租賃成交可保持平穩向上。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)的資料，10月份商廈租賃市場錄得約473宗成交，按月上升約2.38%，按年則回落約10.08%；涉及租用面積約117.9萬方呎，按月錄得約12.85%增幅，按年減少約26.31%。10月份寫字樓租賃市場最矚目成交為國際律師事務所衡力斯(Harneys)香港辦公室搬遷，以每月約141萬元租用中環遮打道18號歷山大廈14樓全層，建築面積約1.1萬方呎，折合呎租約128元。翻查資料，該律師樓原以每月約122萬元租用中環中心35樓01至08室，涉及面積約14,908方呎。但由於歷山大廈一向深受律師事務所青睞，逾三成租戶皆為法律業界相關行業。因此，該行承租樓面略為減少，但歷山大廈在行內的名氣大，是次屬升級搬遷以歷山大廈中層全層作集團總部。

港島區甲廈空置率明顯改善

甲廈空置率方面，陳雁樓指出，港島區甲廈空置率錄明顯改善，10月份整體空置率為12.52%，較上月下跌0.32個百分點，按年微升0.18個百分點。各區空置率均錄得按月回落，其中金鐘及中環10月份空置率分別為7.07%及12.89%，按月回落0.39及0.33個百分點，按年則分別下降0.44個百分點及上升1.24個百分點。而銅鑼灣甲廈空置率改善最為顯著，10月份錄得7.19%，按月及按年分別大幅減少1.17及1.61個百分點。

九龍區空置率同樣按月錄得改善，10月份整體空置率為15.04%，較上月回落0.25個百分點，按年則上升1.56個百分點。當中，尖沙咀及九龍灣甲廈空置率分別為7.19%及22.54%，按月回落0.24及0.45個百分點，按年則大跌1.33及1.93個百分點。而觀塘10月份空置率錄得14.76%，較上月減少0.31個百分點，與去年同期相比則上升3.69個百分點。