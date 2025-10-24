中原工商舖：上月寫字樓租賃成交回穩 大手租務交投增多 新甲廈吸納情況穩定

瑞銀發表研究報告，預估因應市場氣氛及南下資金參與度上升，港交所(388)今年第三季收入及純利料會按年錄得顯著增長至77億及48億元，按年分別上升43%及53%，將再創新高，更鼓勵更多金融機構制定擴張或重整業務計劃，對新甲廈租務需求有所增加，續錄更多大面積租務成交，帶動整體租務市場表現亦見回穩。中原(工商舖)統計顯示，9月份商廈錄得約462宗租賃成交，較上月約453宗成交相比僅窄幅上落，按年則升約3.59%；涉及樓面面積則按月回落約12.92%。中原(工商舖)預期，市場上新落成甲級寫字樓大手租務增加，有助消化市場新供應的同時，亦能帶動寫字樓租務的價量齊升。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，中原(工商舖)資料顯示，9月份商廈市場錄得約462宗租賃成交，按月及按年增約1.99%及約3.59%；而涉及租用面積約104.4萬方呎，按月及按年減少約12.92%及28.59%。9月份矚目成交為上海商業銀行以呎租約30元租用啟德AIRSIDE約7萬方呎辦公樓樓面，涉及10樓全層及9樓部分單位，估計月租達210萬元。據了解，上海商業銀行總部設於中環皇后大道中12號上海商業銀行大廈，亦有租用其他九龍區寫字樓作為辦公室。而市場估計由於AIRSIDE最大樓面面積可達約5.3萬方呎，可將多項業務整合於同層，易於日常運作，故預料是次租務成交將用作整合其於九龍區內的業務。

港島區甲廈空置率稍微回落

至於甲廈空置率方面，陳雁樓指出，港島區甲廈空置率稍微回落，9月份整體錄得12.84%，較上月減少0.16個百分點，比去年同期則上升0.43個百分點。而各區空置率各自發展，金鐘及中環區9月份空置率為7.46%及13.22%，分別按月回落0.47個百分點及0.46個百分點，按年則增加0.25個百分點及1.51個百分點。銅鑼灣區甲廈空置率則錄得8.36%，按月回升0.42個百分點，按年大幅減少0.93個百分點。

九龍區空置率方面，9月份整體空置率略為回升，錄得15.29%，按月及按年分別上升0.09個百分點及1.3個百分點。當中，九龍灣甲廈空置率錄得22.99%，按月無變化，按年則大幅改善2.62個百分點。而尖沙咀及觀塘9月份空置率分別為7.43%及15.07%，均較上月增加0.1個百分點及0.3個百分點；相較去年同期則分別減少0.96個百分點及增加2.12個百分點。