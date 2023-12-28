中原工商舖：今年成交量恐創紀錄新低 明年料先跌後靠穩 邊類物業走勢最勁？｜工商舖市況

本港持續受高息環境影響，投資市場表現疲弱，今年工商舖市況首當其衝受影響，拖累今年度工商舖買賣交投量創新低。 據中原(工商舖)統計，截至上周四(21日)，2023全年度暫錄得約3,299宗工商舖買賣成交，總金額錄得約678.4億元，料全年成交宗數會在3,500宗水平，按此計算對比2022年下跌約兩成，為有紀錄新低。年內總成交金額錄得約678.4億元，預測全年計算亦會按年下跌約兩成。按季觀察同見淡靜，今年第四季暫有約593宗，對比首三季至少有逾800宗明顯減少，但金額就受惠多宗大額成交，錄得約185.47億元，為今年第二高的季度成交金額。

中細價物業料最受惠新投資移民計劃 中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，據中原統計，今年暫錄得約74宗逾億元成交，總金額涉及約328.84億元，其中第四季佔17宗，金額約132.76億元，為2022年第四季後最高記錄，反映投資者對大型項目信心回升，開始落實大額交易；加上聯儲局「放風」考慮重啟減息，對工商舖有提振作用。同時，政府最新公布投資移民門檻更容許購買非住宅物業，於明年中接受申請，預料明年工商舖將會危中有機，曙光初露，市況會先跌後靠穩。 他稱，現時工商舖物業價格已調整至吸引水平，新政策將推動更多投資移民申請者入市，令市場買賣氣氛更見熾熱，除了有經驗的工商舖投資者入市，將會有更多新晉投資者關注工商舖，當中以中細價物業最為受惠，會進一步增加工商舖吸引力及關注程度，預計全年工商舖買賣會錄得約4,700宗水平，意味按年回升1,200宗或約34%；涉及買賣金額料850億元，按年增171.6億元或約25%，當中受惠最大的工廈市場買賣走勢最為強勁。 不過潘志明認為，因應新年及農曆新年長假期多，且市場正消化囤積中的放盤，估計明年首季工商舖買賣交投料會錄得825宗，售價則會持續下跌，當中商舖買賣價跌幅最大，達20%至逾30%；而租務市場觀望氣氛仍見濃厚，租務成交量約4,000宗，租金持續尋底。

港人北上消費衝擊舖位表現 民生區租金恐挫最多三成 中原(工商舖)商舖部董事黃偉基指，資料顯示，今年第四季僅錄得約824宗商舖租務個案，與首三季逾千宗租務成交相比，數字未如理想；同時，第四季租務總成交金額錄得約9,219萬元，更為今年按季度租務金額最差，亦為自2022年第一季後，租務成交金額首次跌穿1億元。不過，多區商舖空置率在第四季積極改善，旺角區空置率由9%以上，回落至最新8.58%，而尖沙咀區亦由約11%回落至9.27%，中環區由今年1月約12.93%回落至最新約8.18%，反映核心區消化吉舖情況理想。 黃偉基分析，北上消費成趨勢，對本港舖位帶來莫大衝擊，不但影響本港經濟及零售復甦步伐，更直接影響本港舖位買賣及租務市場表現；至於投資移民政策推行，因涉及金額上限1,000萬元，對舖位實際幫助較少，預測明年第一季舖位買賣交投會與今年第四季相若，料首季成交量會大約在180宗水平，全年預測則約1,000宗水平：而價格走勢則看淡，料核心區舖位會有20%至30%跌幅，民生區跌幅更大至逾30%。至於租賃市場未見樂觀，由於留港消費人次減少，當中以新界區最受影響，加上農曆新年期間影響，預測第一季租務交投量貼近約1,000宗水平，民生區租金會受挫約20%至30%，而核心區租金則會有10%跌幅，當中銅鑼灣及尖沙咀區稍為看好。

明年工廈買賣成交料彈升逾五成 中原(工商舖)工商部董事劉重興稱，今年暫錄約1,888宗工商廈買賣成交，總金額約219.45億元，按年對比分別減低約兩成及近五成。由於工廈市場仍受高息環境所影響，目前買家入市按揭利息支出達六厘多，對買家而言屬較沉重負擔，可幸的是政府最新公布的投資移民政策，勢將帶動細價工商舖買賣成交量，而在工商舖範疇中，1,000萬元左右以工廈選擇較多，故受惠較大；加上第一季已有個別發展商趁利好消息部署推售工廈，預料屆時將會帶動買賣成交量，估計第一季工廈買賣成交量會有一成升幅，約達525宗，料全年會錄得約3,000宗，彈升幅度逾50%。 至於金額方面，由於成交料會集中在細價物業上，故整體買賣金額會有10%跌幅至60億元，同時，由於不少業主會趁市況轉佳而輕微調整叫價而沽貨，預料買賣價會有5%至10%下調壓力。至於租賃成交則預測有約1,500宗，租金則料會下跌約5%。當中較看好前景的區域為長沙灣一帶，荃灣區相信會因區內工廈呎價調整而吸引買家關注；反之東九龍區就因價格相對硬淨，料買家入市意欲會較低。