中原工商舖：商廈牽頭推動上月成交金額按月飆1.2倍 料9月買賣表現改善

中原工商舖：商廈牽頭推動上月成交金額按月飆1.2倍 料9月買賣表現改善

潘志明稱，8月份工商舖物業買賣以商廈最為矚目，數據顯示，8月份商廈錄得約26宗買賣成交，成交金額錄得約35.02億元，當中成交金額按月及按年分別飆升約3.4倍及6.3倍，月內錄得至少3宗逾億元成交，金額最大為中環皇后大道中99號中環中心66樓及75樓兩個全層樓面易手，涉及總樓面面積共約51,088方呎，成交價約13.5億元，平均呎價約2.9萬元；新買家為星展銀行，而原業主則為資深投資者陳秉志。 潘志明指，工廈及商舖物業分別錄得約147宗及約45宗成交，按月分別微跌約8宗及約6宗，成交金額方面，工廈成交金額錄得約17.08億元，按月大增約64.7%，月內亦錄得大手成交，其中職業安全健康局以約1.48億元購入香港工業大廈地下A及B號舖連7個車位，業主為英皇集團主席楊受成，持貨18年帳面獲利約1.2億元，物業升值約4.3倍。

商舖方面，舖位物業價格下調趨勢持續，成交金額錄得約8.7億元，按月微跌約6.04%，但亦吸引個別租戶趁低入市轉租為買，其中連鎖健身室24/7 Fitness以約2,800萬元購入油麻地眾坊街59A號地下A3號舖及1樓，物業面積約5,360方呎，成交呎價約5,224元。 現時屬用家和投資者入市最佳時機 潘志明續指，8月份市場投資氣氛仍然偏淡，整體工商舖買賣交投下降，但亦有部分用家選擇趁減息前偷步入市，加快吸納優質物業。他分析，本港現時工商舖物業價格已跌至合理水平，現時屬用家和投資者入市最佳時機，相信待減息落實後，9月份整體買賣價量會有所改善，預測用家會積極趁低吸納工商廈樓面自用，至於商舖物業方面，相信息口回落亦可降低投資者入市舖位門檻，有助改善整體交投氣氛。