中原工商舖：3月商舖租務成交續升 成交金額按月增近四成

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，中原(工商舖)資料顯示，3月份錄得344宗舖位租務成交，按月升約12.8%，惟按年跌約5.8%；成交金額錄得約3,505萬元，按月增約38.8%，按年升約1.4%。月内錄得一宗矚目租務成交，尖沙咀亞士厘道7號裕華國際大廈1至3樓，面積約26,836方呎，前身為美國體育用品及運動鞋零售商Foot Locker，新近由日本美妝旗艦店@cosme進駐，成交月租約80萬元，平均呎租約30元，較高峰期租金下跌逾半。

香港消費氣氛持續改善，商舖租務市場於3月份表現穩健。據中原(工商舖)統計，3月份商舖市場共錄得約344宗租賃成交，涉及成交金額約3,505萬元，按月分別上升約12.8%及38.8%，相比2月份表現，皆見顯著回暖。該行分析，內地旅客流量增長及本地消費需求回升，推動租務市場活躍，而隨著本港舉行多個大型活動，加上長假期效應，本港消費人流會持續增加，預計4月份商舖租務交投表現將可平穩發展，租務表現走勢不俗。

中環及尖沙咀空置率按年顯著改善 市場復甦可期

空置率方面，何潔釵指出，整體空置率按年均有錄得改善。中環最新錄得6.96%，按年大跌1.35個百分點，按月微升0.05個百分點；尖沙咀最新錄得6.15%，按年減2.72個百分點，按月微跌0.02個百分點，兩區改善顯著；此外，銅鑼灣及旺角，按月分別微升0.05及升0.02個百分點，按年則跌0.21及0.28個百分點。

何潔釵分析，受惠於香港經濟氛圍改善，加上啟德體育園於3月正式開幕，多項國際盛事如七人欖球賽等相繼舉行，帶動旅客及消費增長。同時，有部分商戶亦轉型引入餐飲及體驗式零售消費，成功吸引更多客源，推動租務成交上升。