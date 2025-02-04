中原按揭王美鳳：滙豐P維持不變符預期 本港按息首季维持3.5厘

美國聯儲局日前宣布2025年第1次議息會議結果，美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘。具指標性的滙豐銀行宣布最優惠利率維持於5.25厘符市場預期，中銀香港及渣打即時跟隨，料其他銀行將陸續跟隨。
中原按揭董事總經理王美鳳指出，去年本港銀行已提速減P，故是次美息不變本港銀行亦跟隨維持最優惠利率P不變。預料首季本港按息維持現時主要為3.5厘，由於去年銀行已加快減P令按息由4.125厘降至3.5厘，現水平已低於30年平均按息約4.09厘，供樓業主及置業人士已提早享有減息達0.625厘，減輕供樓負擔。
本港按息年內將降至3.25厘或以下水平
王美鳳指出，美國去年連續減息達1厘後，是次議息維持息率不變符預期，今年美息仍處回落周期，現時美息仍處偏高水平，預期年內美息仍會降至3厘多水平，屆時港元拆息亦將會下跌，當拆息回落一定幅度，銀行將再有機會減P。
王美鳳表示，本港銀行去年提速減P累達0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，今年美國將繼續減息而港P將會進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘，港P完成減息周期後，接下來本港按息會否進一步回落將視乎拆息回落幅度。