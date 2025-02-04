中原按揭王美鳳：滙豐P維持不變符預期 本港按息首季维持3.5厘

美國聯儲局日前宣布2025年第1次議息會議結果，美國聯儲局一如預期維持利率不變，聯邦基金利率目標區間維持於4.25厘至4.5厘。具指標性的滙豐銀行宣布最優惠利率維持於5.25厘符市場預期，中銀香港及渣打即時跟隨，料其他銀行將陸續跟隨。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，去年本港銀行已提速減P，故是次美息不變本港銀行亦跟隨維持最優惠利率P不變。預料首季本港按息維持現時主要為3.5厘，由於去年銀行已加快減P令按息由4.125厘降至3.5厘，現水平已低於30年平均按息約4.09厘，供樓業主及置業人士已提早享有減息達0.625厘，減輕供樓負擔。