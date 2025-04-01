中原按揭：今年首季樓花按揭飆5.7倍 樓市交投好轉將帶動登記上升

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2025年首季現樓按揭登記量按年增加15.7%至13,109宗，主因是去年第四季樓市回暖交投回升帶動今年首季樓按提取量及登記量上升。季內中銀香港(2388)累積承辦4,732宗現樓按揭登記，以36.1%的巿佔率，暫領先榜首位置。

樓花按揭登記方面，今年首季錄得1,750宗登記，按年大增5.7倍，王美鳳指出，去年樓花新盤成交增加，加上去年政府分別進一步放寬樓花按揭及全面放寬樓按，去年新盤即供比例顯著回升。根據中原按揭個案，2024年一手新盤即供比例由2023年僅25%大幅上升至64%，於今年首季樓花按揭登記量顥著反映。當中，中銀香港以521宗樓花按揭登記巿佔29.8%暫排名第一；即中銀香港囊括首季現樓及樓花按揭雙冠軍。