中原按揭：今年首季樓花按揭飆5.7倍 樓市交投好轉將帶動登記上升

中原按揭董事總經理王美鳳表示，據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2025年首季現樓按揭登記量按年增加15.7%至13,109宗，主因是去年第四季樓市回暖交投回升帶動今年首季樓按提取量及登記量上升。季內中銀香港(2388)累積承辦4,732宗現樓按揭登記，以36.1%的巿佔率，暫領先榜首位置。
樓花按揭登記方面，今年首季錄得1,750宗登記，按年大增5.7倍，王美鳳指出，去年樓花新盤成交增加，加上去年政府分別進一步放寬樓花按揭及全面放寬樓按，去年新盤即供比例顯著回升。根據中原按揭個案，2024年一手新盤即供比例由2023年僅25%大幅上升至64%，於今年首季樓花按揭登記量顥著反映。當中，中銀香港以521宗樓花按揭登記巿佔29.8%暫排名第一；即中銀香港囊括首季現樓及樓花按揭雙冠軍。
王美鳳指出，樓市自新財案公布後轉為明朗化，令市場利好因素發揮推動作用，入市信心增加，早前累積之購買力逐步釋放，推動3月份樓市顯著反彈，一二手交投均錄得明顯增幅，暫計3月份整體物業成交量超過四成，令樓市回復具動力流轉量，同步帶動按揭申請量上升，帶動未來按揭登記量上升並預期於年中反映。
3月樓花按揭登記量創九個月新高
王美鳳稱，中原按揭研究部資料顯示，3月份樓花按揭登記704宗，較2月份656宗增加7.3%，宗數創9個月新高。3月份中銀香港樓花按揭兩個月維持同樣27.4%，連續4個月高踞首位置，同月滙豐銀行巿佔率按月增加2.1個百分點至13.2%，排名升一級至第2，工銀亞洲巿佔率按月增加4.2個百分點至12.9%，排名升兩級至第3。恒生銀行(011)排名跌兩級至第4，巿佔率按月減少2.1個百分點至12.8%。渣打銀行巿佔率11.2%，按月増0.2個百分點，排名跌一級至第5。
3月現樓按揭登記創4個月新低
中原按揭研究部資料顯示，3月份現樓按揭錄3,803宗登記，對比2月份5,276宗大減27.9%，數字創4個月新低；然而，上月撇除新居屋(啟欣苑、昭明苑及冠山苑)1,932宗入伙上會登記後，2月份現樓按揭登記數字僅3,344宗，與3月份撇除203宗啟欣苑登記後3,600宗比較，反而見7.7%升幅。首四位銀行巿佔率按月減少6.3個百分點至71.4%。
3月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月回落5.1個百分點至佔33.3%，但仍保持連續6個月成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加0.9個百分點至佔17.1%，排名升1級至第2；恒生銀行單月巿佔率減少4.3個百分點至佔13.3%，跌1級至第3名；跟隨其後的工銀亞洲巿佔按月增加2.2個百分點至7.7%，維持排名第4。
數據顯示，3月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：渣打銀行(市佔率6%，增0.6個百分點，排名維持第5)、東亞銀行(023)(市佔率5%，增0.6個百分點，排名維持第5)，交通銀行(市佔率3%，增1.2個百分點，排名升1位至第7) 、信銀國際(市佔率2.9%，增0.7個百分點，排名跌1級至第8)，上海商業銀行(市佔率2%，增0.9個百分點，排名保持第9)及花旗銀行(市佔率1.8%，增0.7個百分點，排名維持第10)。