中原按揭：去年現樓按揭登記創紀錄新低 樓花按揭大增逾1.8倍

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處最新數據，2024年全年現樓按揭登記量按年減少32.5%至47,917宗，創2005年有紀錄以來新低；全年樓花按揭登記量3,921宗，按年大增183.7%，創3年新高。 今年樓市復甦向好 按揭料雙位數增長 王美鳳指出，2024年按市受樓市起伏較大影響，樓市於首季撤辣後一度反彈，但隨後因減息期延遲等因素連月轉為淡靜，直至9月後減息期展開、10月樓按全面放寬及中央開展刺激經濟政策，樓市始回暖回穩，由於2024年按揭登記數字主要反映早前首三季之市況為主，期內樓巿成交減少、轉按市場萎縮雙雙拖累樓2024年樓按登記表現。 展望2025年，受惠2024年第4季起利好因素增加，銀行提速減息而2025年減息期延續、本地經濟復甦步伐趨穩、樓按已全面放寬、一簽多行活化本地經濟，內地將繼續推出刺激經濟措施，相信今年樓市繼續復甦向好，帶動今年按揭貸款量及登記量回復雙位數增長。

中銀香港連續 6 年現樓按揭市佔奪冠 現樓按揭排名方面，中銀香港2024年累積承辦15,065現樓按揭登記，以31.4%的巿佔率，成為2024年全年按揭市佔冠軍，並是連續6年冠軍；但受市場按揭貸款量減少影響，按揭登記量按年減少27.7%；第二名為滙豐銀行，按年排名維持不變，全年錄12,153宗登記，按年減少29%，巿佔率達25.4%，恒生銀行共錄5,445宗登記，雖按年大減60.4%，排名維持第三名不變，巿佔率11.4%。 樓花按揭排名方面，滙豐銀行以1,502宗樓花按揭登記，按年大增203.4%，巿佔率高達38.3%，連續4年蟬聯樓花按揭首席，第二位中銀香港790宗登記(巿佔率20.1%)，按年增加111.2%，第三位東亞銀行樓花按揭登記量按年大增4.9倍至349宗，巿佔率8.9%，排名升兩位至第3。

上月現樓按揭登記創 4 個月新高 王美鳳指出，中原按揭研究部資料顯示，12月份現樓按揭錄3,928宗登記，按月大增34.8%，創四個月新高，主要反映自9月份減息期展開連帶10月份交投量回升之巿況，而當中佔943宗屬於大型新盤YOHO WEST 1期由樓花按揭轉作現樓按揭登記，亦同步推高按揭登記量，首四位銀行巿佔率按月增3.3個百分點77.5%，首四位排名維持不變。12月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月增加2.3個百分點至佔33.9%，單月升幅最大，繼續成為現樓巿佔冠軍；而滙豐銀行單月巿佔率增加1.4個百分點至佔25.1%，排名第2名；恒生銀行單月巿佔率減少0.7個百分點至佔10.4%，排名第3名；跟隨其後的渣打銀行巿佔按月增加0.3個百分點至8.1%，排名第4。 數據顯示，2024年12月份現樓按揭巿佔率，第5至第10位依次排序為：東亞銀行(市佔率3.7%，增0.8個百分點，排名升1位至第5)、工銀亞洲(市佔率3.3%，增0.2個百分點，排名跌1級至第6)、信銀國際(市佔率2.9%，增0.3個百分點，排名升1級至第7) 、交通銀行(香港) (市佔率2.3%，減0.5個百分點，排名跌1級至第8)、大新銀行(市佔率1.7%，減0.5個百分點，排名升1級至第9)及華僑銀行香港 (市佔率1.6%，增0.5個百分點，排名升3級至第10)。 中原按揭研究部資料指出，2024年12月份樓花按揭登記312宗，較11月份258宗增加20.9%，創兩個月新高。12月份中銀香港樓花按揭按月大增8.2個百分點至25.3%，超越滙豐銀行榮登樓花按揭榜首位置，同月滙豐銀行巿佔按月減少6.6點至17.0%，降一級至第2，渣打銀行巿佔率16%，按月增加7.5個百分點，排名升3級至第3。恒生銀行排第4，巿佔率12.2%，按月減少0.2個百分點；工銀亞洲排第5，巿佔率8%。 即睇全港各區最新筍盤、一手盤、二手盤及樓市走勢等資訊 (House730)