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地產
2024-01-10 12:09:12

中原按揭：受兩因素影響！去年新批及新取用按保貸款量與金額均創4年新低｜樓市數據

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中原按揭：受兩因素影響！去年新批及新取用按保貸款量與金額均創4年新低｜樓市數據

去年全年新批按保貸款有34,940宗，涉及金額1,939億元，較2022年分別減少18.5%及23%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按揭證券有限公司最新公布統計數字，去年全年新批按保貸款有34,940宗，涉及金額1,939億元，較2022年分別減少18.5%23%。全年新取用按保貸款有14,941宗，涉及金額831億元，較2022年分別減少19.8%及減少22.5%，無論新批或新取用按揭保險宗數及金額均創過去近4年新低。

買賣登記量低及按揭成數放寬拖累按保

王美鳳表示，2023年按保貸款量減少至近4年新低，主要受兩項因素影響，2023年樓市尤其下半年持續淡靜，全年樓宇買賣登記量創下歷史性新低水平，直接拖累2023年按保貸款量萎縮；其次，7月政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價1,500萬以下的基本按揭成數已提高至7成，讓買家可減少使用按保上會，市場上之按保比例及使用量隨之減少，其中以金額計的新批(高位2月：75.4%)及新取用(高位7月：44.7%)按保滲透率近月大幅回落，最新11月份數字分別跌至41.5%16.7%

展望2024年，王美鳳指出，受惠去年10施政報告減辣，再加上市場普遍預期息率已見頂，今年息率回穩，並對未來息率回落的預期下，市場氣氛好轉，近月市場上一、二手交投已見回升，若樓市交投逐步回穩，預料可為今年按巿帶來回升動力，帶動按保數字回升。

中原按揭：受兩因素影響！去年新批及新取用按保貸款量與金額均創4年新低｜樓市數據

2023年12月新取用按保額回升7%，新批按保額減17%。

月新批按保額金額及宗數創近3月新低

王美鳳指出，受惠政府於10施政報告減辣推動樓市交投回升，同步帶動12月份新取用按保量亦有所增加。根據香港按證保險數字，202312月份新取用按保按月回升8.8%559宗，貸款額亦按月回升6.9%29億元。202312月份新批按保宗數則按月回落17%1,556宗，金額按月減少17.4%84億元，金額及宗數均創近3個月新低。

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