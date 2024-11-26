中原按揭：受惠新居屋入伙上會 10月資助房屋按揭登記升六成｜樓市數據

新居屋入伙上會，帶動資助房屋按揭登記大增。根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年10月份共錄1,088宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較9月份679宗，按月大增60%，升幅主要來自第三季入伙上會的清濤苑468宗按揭登記。另外，中銀香港繼續於10月份以市佔率54.6%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續15個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。

今年政府進一步優化資助房屋第二市場按揭，按揭保證期延至50年，按揭年期上限亦延至30年，促進了居屋交投及流轉，房委會數字顯示，4月居二成交數字一度按月大增七成至850宗，惟隨後受樓巿回軟影響，5月起數字連跌6個月，10月份居二成交進一步回落4.6%至251宗，不過，累計2024首10個月居二成交仍較去年同期增加33%，錄3,835宗。