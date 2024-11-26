中原按揭：受惠新居屋入伙上會 10月資助房屋按揭登記升六成｜樓市數據

新居屋入伙上會，帶動資助房屋按揭登記大增。根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2024年10月份共錄1,088宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較9月份679宗，按月大增60%，升幅主要來自第三季入伙上會的清濤苑468宗按揭登記。另外，中銀香港繼續於10月份以市佔率54.6%成為資助房屋按揭巿佔第一，連續15個月成為單月資助房屋按揭巿佔冠軍。
今年政府進一步優化資助房屋第二市場按揭，按揭保證期延至50年，按揭年期上限亦延至30年，促進了居屋交投及流轉，房委會數字顯示，4月居二成交數字一度按月大增七成至850宗，惟隨後受樓巿回軟影響，5月起數字連跌6個月，10月份居二成交進一步回落4.6%至251宗，不過，累計2024首10個月居二成交仍較去年同期增加33%，錄3,835宗。
首10個月資助房屋按揭登記按年減47%
中原按揭研究部資料顯示，10月份資助房屋按揭登記中，首三位排名維持不變，首十大銀行市佔率增加0.4個百分點至99.3%。中銀香港於10月份錄得594宗資助房屋按揭登記，巿佔率按月增14.1個百分點至54.6%，單月升幅最大，連續15個月蟬聯資助房屋按揭冠軍；滙豐銀行期內錄得287宗資助房屋按揭登記，按月市佔率減少7個百分點至26.4%，排名第二；恒生銀行同期有156宗資助房屋按揭登記，市佔率減少3.2個百分點至14.3%，排名第三；東亞銀行及工銀亞洲期內錄得12宗資助房屋按揭登記，按月市佔率分別減少0.5及0.7個百分點至1.1%，排名第四。
中原按揭研究部資料顯示，2024年首10個月承辦8,589宗資助房屋按揭登記，較2023年同期的16,052宗減少46.5%。其中中銀香港佔4,197宗登記，按年減33.3%，巿佔率達48.9%，排名奪冠；滙豐銀行期內有2,149宗登記，按年減45.7%，市佔率25%，升1級排第二；恒生銀行同期有1,668宗房屋按揭登記，跌1級排第三，按年減66.6%，巿佔率19.4%；東亞銀行維持第四，同期錄得157宗登記，按年減0.6%，市佔率1.8%；工銀亞洲升1級排第五，有146宗房屋按揭登記，按年升6.6%，巿佔率1.7%。值得留意的是，創興銀行以市佔率0.5%（42宗登記），按年升1.1倍升幅最大，排名升4名排第六位。