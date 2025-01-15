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地產
2025-01-15 14:36:22

中原按揭：樓價跌幅收窄 去年安老按揭登記按年增23% 連續兩年錄回升｜樓市數據

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樓價跌幅收窄 去年全年安老按揭按年增23% 連續兩年錄回升｜樓市數據

王美鳳指出，安老按揭登記宗數自2022年跌至237宗後，連續兩年回升，相信原因是樓價跌幅已收窄。

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根據中原按揭研究部及土地註冊處數字指出，2024年全年錄得426宗安老按揭登記，連續兩年錄得回升，對比2023年全年346宗，按年增加23.1%

原按揭董事總經理王美鳳指出，由於安老按揭年金以申請當刻的樓價估值計算，樓價高低影響業主獲得之年金金額，故此近年樓價下跌走勢下，安老按揭登記宗數未及樓價上升時期如2017(751)2018(621)；然而，安老按揭登記宗數自2022年跌至237宗後，連續兩年回升，相信原因是樓價跌幅已收窄，而2024年樓價漸見回穩，令積累了的一些潛在申請安老按揭的人士落實申請。因而推動2024年安老按揭登記上升。

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中銀香港連續14年安老按揭市佔第一

本港目前共有12家銀行參與提供安老按揭，數據顯示，本港安老按揭主要由中銀香港承辦，中銀香港於2024年錄得419宗安老按揭登記，按年增加22.9%，市佔率達98.4%，亦是連續14年安老按揭市佔居首。年市另有兩家銀行錄得少量安老按揭登記，分別是上海商業銀行，2024年有5宗安老按揭登記，按年增加66.7%；另外是東亞銀行，2024年有2宗登記，按年增加100%，上述三家銀行安老按揭市佔排名與2023年一樣。

中銀香港於2024年錄得419宗安老按揭登記，按年增加22.9%，市佔率達98.4%。

中銀香港於2024年錄得419宗安老按揭登記，按年增加22.9%，市佔率達98.4%。

上月安老按揭登記28 按月增加16.7%

根據中原按揭研究部及土地註冊處數字顯示，202412月份本港銀行安老按揭登記有28宗，按月增加16.7%12月份的28宗安老按揭登記全數由中銀香港承造。根據香港按證保險公司統計數字，202412月份有59宗安老按揭申請，按月減少40.4%，較202312月份101宗減少41.6%；綜合全年累積錄得1,077宗安老按揭申請，對比2023年全年805宗增加33.8%，連續兩年錄得增幅。

香港按揭證券公司於20117月正式推出安老按揭計劃，根據該公司統計資料顯示，截至20241231日為止，安老按揭計劃累計有7,995宗申請，以單人申請佔最多，比例達65.6%，雙人及三人則分別佔34.3%0.1%。安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為570萬元(介乎23萬元至8,300萬元)，每月取得之年金平均為16,600(介乎0元至198,000)，物業樓齡平均32(介乎1年至71)。基於選擇終生領取年金之保障最大，無需擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達53%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達21.3%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。

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