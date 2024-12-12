中原按揭：首11個月安老按揭登記近400宗 按年增三成 超越去年全年數字｜按揭數據

自安老按揭計劃推出以來，中銀香港一直參與度極高，而11月份的24宗登記全數由中銀香港承造。至於今年首11個月安老按揭登記中，中銀香港錄得391宗安老按揭登記，按年增29.5%，市佔率達98.2%佔榜首。期內上海商銀排名第二，期內有5宗安老按揭登記，按年增加66.7%，巿佔率增至1.3%。東亞銀行列第三，有2宗登記，按年增加100%，市佔率0.5%。

根據中原按揭研究部及土地註冊處數字顯示，綜合今年首11個月數字，錄398宗安老按揭登記，對比去年同期307宗，按年增29.6%，並已超越2023年全年數字346宗。惟今年11月份本港銀行安老按揭登記有24宗，按月減少52%。

每月平均取得1.66萬

根據香港按證保險公司統計數字，上月有99宗安老按揭申請，按月增加25.3%，但較去年同期110宗卻減少10%；綜合首11個月累積錄得958宗安老按揭申請，對比去年同期704宗增加36.1%。

香港按揭證券公司於2011年7月正式推出安老按揭計劃，根據該公司統計資料顯示，截至2024年11月30日為止，安老按揭計劃累計有7,936宗申請，以單人申請佔最多，比例達65.6%，雙人及三人則分別佔34.3%及0.1%。安老按揭用家平均年齡約68歲，平均物業價值為570萬元(介乎36萬元至8,300萬元)，每月取得年金平均為16,600元（介乎0元至198,000元），物業樓齡平均32年(介乎1年至71年)。基於選擇終生領取年金保障最大，無需擔心還款問題，故此選擇終生領取年金的申請人佔最多，達52.9%，其次是選擇固定10年期佔最多，高達21.3%，主因是選擇10年固定期可獲取最高年金金額。