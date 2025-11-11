中原按揭：10月新取按保及新批按保量回落 按月分別跌13%及9%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據香港按揭證券有限公司最新公佈的數據，2025年10月新取用按揭保險宗數按月下降12.9%至623宗，金額亦下降10.6%至31億元。同期新批按揭保險宗數按月下跌8.5%至1,168宗，金額下跌5.9%至60億元，回落至接近1年前低位; 除了反映按揭成數放寬讓置業人士減少使用高成數按揭保險外，按保宗數減少亦基於近月樓市回暖及租金回報可觀，趁低吸納及買樓收租的投資客量有所增加，而這類買家並非按保用家。

首三季新取用按保比例佔整體降至 15%

整體樓市及按揭活動轉旺，但今年按揭保險使用比例顯著下降。王美鳳分析，基於2024年已全面回復七成按揭政策，有助降低置業人士對高成數按揭保險的依賴。數據顯示，2023年7月放寬按揭政策前，新取用按保宗數佔整體按揭比例超過30%，而去年2024年此比例已降至23%，去年10月起此比例持續低於20%，今年2025年新取用按揭使用按保的比例平均降至15%，9月比例亦為15%。此趨勢在很大程度上基於置業門檻降低，買家可透過銀行七成按揭以低至三成首期置業，減少對高成數按揭保險的需求；加上今年樓市回暖，客源更為多樣化，當中投資客入市比例回升，基於投資客並非自用物業之按保用家，這亦促使按保在整體按揭比例降低。