中原按揭：10月現樓按揭按月升7.1% 登記量連續三個月超6000宗

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部資料，2025年10月份現樓按揭錄得6,463宗登記，較9月份的6,037宗，按月增加7.1%，樓市持續穩中向好，推動現樓按揭登記量連續三個月超過6,000宗水平。另一方面，10月樓花按揭登記錄595宗，較9月份的1,062宗高位，按月回落44%，主要當月大型新盤上會量減少。在銀行按揭市佔率方面，中銀香港現樓按揭市佔率連續13個月穩居榜首，滙豐蟬聯樓花按揭巿佔單月第一。

王美鳳預期，近月樓市展現數年來首見的持續承接力，反映樓市復甦市場信心增強，加上10月份美國再度減息本港跟隨按息下跌，除了置業成本降低及供樓負擔減輕外，將進一步推動用家轉租為買、投資者買樓收租、趁低吸納；目前息率下跌存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報，預期樓市向好將吸引更多資金入市，未來按揭登記數字料可平穩造好，今年按揭登記量將可回復理想正增長。