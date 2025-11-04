中原按揭：10月現樓按揭按月升7.1% 登記量連續三個月超6000宗

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部資料，2025年10月份現樓按揭錄得6,463宗登記，較9月份的6,037宗，按月增加7.1%，樓市持續穩中向好，推動現樓按揭登記量連續三個月超過6,000宗水平。另一方面，10月樓花按揭登記錄595宗，較9月份的1,062宗高位，按月回落44%，主要當月大型新盤上會量減少。在銀行按揭市佔率方面，中銀香港現樓按揭市佔率連續13個月穩居榜首，滙豐蟬聯樓花按揭巿佔單月第一。
王美鳳預期，近月樓市展現數年來首見的持續承接力，反映樓市復甦市場信心增強，加上10月份美國再度減息本港跟隨按息下跌，除了置業成本降低及供樓負擔減輕外，將進一步推動用家轉租為買、投資者買樓收租、趁低吸納；目前息率下跌存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報，預期樓市向好將吸引更多資金入市，未來按揭登記數字料可平穩造好，今年按揭登記量將可回復理想正增長。
四大銀行巿佔率77% 中銀香港巿佔34%排第一
中原按揭研究部資料顯示，2025年10月份現樓按揭錄6,463宗登記，較9月份增加7.1%，首四位銀行巿佔率按月增減少2.9個百分點至76.8%，首3位排名與9月份相同。10月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少1.6個百分點至33.5%，連續13個月成為現樓巿佔冠軍；滙豐銀行單月巿佔率減少0.1個百分點至19.9%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率上升0.3個百分點至16.2%，保持第3；渣打銀行巿佔率按月增加1.3個百分點至7.2%，排名升一級至第4。
數據顯示，10月份現樓按揭巿佔率第5至10位依次為：東亞銀行(巿佔率6.4%，跌2.3個百分點，排名跌1位第5)；交通銀行(香港)(巿佔率2.8%，增1.0個百分點，排名跌3位第6)；工銀亞洲(巿佔率2.7%，增0.4個百分點，排名跌1級至第7)、花旗銀行(巿佔率2.3%，增0.3個百分點，排名跌1位至第8)、中信銀行(國際)(巿佔率1.9%，無升跌，排名跌1位至第9)、大新銀行(巿佔率1.3%，增0.5個百分點，排名升3級第10)。
10月樓花按揭登記回落44%
中原按揭研究部資料顯示，2025年10月份樓花按揭登記595宗，較9月份1,062宗大減44%，主因是月內大型新盤上會量有所減少，10月份樓花登記主要都是由「SIERRA SEA」貢獻(約208個)佔35%。滙豐銀行巿佔率按月減少4.2個百分點至24%，排名連續兩個月成為「一哥」；中銀香港巿佔率按月減少3.9個百分點至20.3%，排名維持第2；恒生銀行巿佔率按月增加1.4個百分點至14.3%，排名維持第3；交通銀行(香港)巿佔率按月上升4.4個百分點至10.6%，排名升一級至第4；渣打銀行巿佔率按月減少0.9個百分點至9.6%，排名跌一級至第5。
首十個月現樓按揭增27.4% 樓花按揭升78.2%
王美鳳表示，今年樓市交投量持續靠穩，一手新盤熱賣、二手交投連月流暢，帶動今年按揭登記量上升，2025年首十個月現樓及樓花按揭登記數字與去年同期比較均錄得顯著增長。數據顯示，首十個月現樓按揭登記量按年增加27.4%至52,342宗，中銀香港累積承辦17,611宗現樓按揭登記，以33.6%的巿佔率領先榜首。樓花按揭登記方面，首十個月計錄得5,971宗登記，按年大幅增加78.2%，中銀香港以1,640宗樓花按揭登記、巿佔率27.5%排名第一。