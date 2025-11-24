中原按揭：10月轉按登記量按月跌6% 仍屬今年次高數字｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部數據，2025年10月銀行轉按登記共錄得624宗，相對9月份一年半高位667宗，按月下跌6.4%，仍屬今年第二高數字；近月轉按市道稍為回暖，連續3個月轉按登記量超過600宗水平，近月轉按回升主因是近月樓價回升帶動不少單位的物業估值上揚，加上按息下跌，釋放了部分業主的轉按與套現需求。

連續 3 個月登記量超 600 宗 王美鳳指出，綜合轉按市場今年表現，今年首十個月的累計轉按登記量為5,810宗，表現相比2024年同期回落20%，儘管近月轉按登記量由500多宗增至600多宗水平，對比近年較活躍時期平均按月達千多宗以上，仍屬偏低水平。有關數字反映今年轉按市道仍未回復活躍，事實上，2023年銀行曾上調按揭計劃之息率，而早於這時期的業主現有供樓利息或低於現時市埸按息，限制了整體轉按誘因。