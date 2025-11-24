中原按揭：10月轉按登記量按月跌6% 仍屬今年次高數字｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部數據，2025年10月銀行轉按登記共錄得624宗，相對9月份一年半高位667宗，按月下跌6.4%，仍屬今年第二高數字；近月轉按市道稍為回暖，連續3個月轉按登記量超過600宗水平，近月轉按回升主因是近月樓價回升帶動不少單位的物業估值上揚，加上按息下跌，釋放了部分業主的轉按與套現需求。
連續3個月登記量超600宗
王美鳳指出，綜合轉按市場今年表現，今年首十個月的累計轉按登記量為5,810宗，表現相比2024年同期回落20%，儘管近月轉按登記量由500多宗增至600多宗水平，對比近年較活躍時期平均按月達千多宗以上，仍屬偏低水平。有關數字反映今年轉按市道仍未回復活躍，事實上，2023年銀行曾上調按揭計劃之息率，而早於這時期的業主現有供樓利息或低於現時市埸按息，限制了整體轉按誘因。
10月中銀轉按登記宗數達150宗 連續4個月居冠軍
中原按揭研究部數據顯示，2025年10月銀行轉按登記共錄得624宗，按月跌幅為6.4%，其中，中銀香港錄得150宗登記，相比9月份下降16.7%，市佔率為24%，按月跌3個百分點，但仍持續領先月度轉按市場。至於滙豐銀行錄得119宗登記，按月跌15.6%，排名第二，市佔率約19.1%，按月跌2個百分點。另一方面，渣打銀行連升2位，以75宗登記（市佔率12%）排行第三。恒生銀行雖跌1位排行第四，但市佔率按月升1.3個百分點，10月市佔率升至9.8%（61宗）。工銀亞洲、東亞銀行、花旗銀行、信銀國際、上海商業銀行及大新銀行分別位列第五至第十位。
首十個月轉按登記較去年同期減20%
中原按揭研究部數據顯示，2025年首十個月累計轉按登記5,810宗，較2024年同期減少20%。個別銀行方面，中銀香港在首十個月錄得1,426宗登記，市佔率達到24.5%，連續4個月穩居第一。至於滙豐銀行錄得1,092宗登記，市佔率約18.8%，屈居第二。另一方面，恒生銀行市佔率約10.1%（584宗），排名升兩級至第三位。工銀亞洲市佔率8.6%（502宗），排名跌一級至第四位。上述四間銀行合共市佔率為62%，按年下跌6.7個百分點。其他銀行方面，渣打銀行市佔率升至8.1%（468宗），宗數升幅按年高達2倍，排名連升四級至第五位；東亞銀行相比2024年同期下跌了43%，市佔率從8.1%降至5.8%；上海商業銀行市佔率升至3.5%（206宗），排名升十五級至第七位，宗數按年大幅升5倍；花旗銀行市佔率2.4%，排名下降至第九位；大新銀行以134宗登記及市佔率2.3%，維持2024年同期表現，同樣位列第十位。