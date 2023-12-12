中原按揭：11月新取用按保宗數及金額連跌5個月 創近5年新低｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據香港按證保險數字，今年11月份新取用按保連跌5個月，按月再減少29.1%，至514宗，創過去57個月、近5年新低；貸款額亦按月回落33%，至27億元，同樣連跌5個月，創過去48個月、4年新低。至於11月份新批按保宗數則按月再回升3.6%，至1,874宗；金額按月回升4.1%，至102億元。

減辣推動新批按保量增加 王美鳳解釋，主要受兩項因素影響近期取用之按保貸款量連月減少。首先，第三季樓市淡靜交投下跌，成交量跌至歷史偏低水平，直接拖累最近按保新取用貸款量；其次，7月政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價1,500萬元以下的基本按揭成數已提高至七成，讓買家可減少使用按保上會，市場上之按保比例及使用量隨之減少。由於政府於10月《施政報告》後「減辣」推動樓市交投回升，同步帶動新批按保量亦有所增加。