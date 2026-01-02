中原按揭：11月新取用按揭宗數輕微回落5% 新申請守穩8千宗｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，11月份新取用按揭貸款額按月減少2.3%，錄得197億元，宗數按月減少5%至4,156宗。11月份新批按揭貸款額錄得291億元，按月減少7%，宗數按月減少7.2%至5,851宗。雖然新批及新取用數字略有回落，但11月份新申請按揭貸款宗數按月僅微跌2.9%至8,019宗，連續七個月處於8,000宗以上水平。反映在樓市回暖持續下，按市表現保持平穩暢旺。

王美鳳分析，11月份按揭數字整體保持平穩，主要反映近月樓市持續回暖平穩發展。自五月至今，樓市交投持續暢順，市場氣氛良好。今年樓市持續穩步向好，一二手交投俱旺，買家信心增加，二手交投量在第四季進一步上升，將帶動按揭數字繼續向好。預期今年住宅按揭量在連跌三年後回復正增長，全年新取用按揭宗數及貸款額俱增長逾兩成。