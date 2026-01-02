中原按揭：11月新取用按揭宗數輕微回落5% 新申請守穩8千宗｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新金管局住宅按揭統計顯示，11月份新取用按揭貸款額按月減少2.3%，錄得197億元，宗數按月減少5%至4,156宗。11月份新批按揭貸款額錄得291億元，按月減少7%，宗數按月減少7.2%至5,851宗。雖然新批及新取用數字略有回落，但11月份新申請按揭貸款宗數按月僅微跌2.9%至8,019宗，連續七個月處於8,000宗以上水平。反映在樓市回暖持續下，按市表現保持平穩暢旺。
王美鳳分析，11月份按揭數字整體保持平穩，主要反映近月樓市持續回暖平穩發展。自五月至今，樓市交投持續暢順，市場氣氛良好。今年樓市持續穩步向好，一二手交投俱旺，買家信心增加，二手交投量在第四季進一步上升，將帶動按揭數字繼續向好。預期今年住宅按揭量在連跌三年後回復正增長，全年新取用按揭宗數及貸款額俱增長逾兩成。
11月新批按揭額一手跌12.6% 二手跌2.3% 轉按跌9.6%
資料顯示，11月份新批按揭貸款額錄得291億元，與10月份減少7%。期內新批一手物業按揭貸款額按月減少12.6%至108億元。至於二手市場，表現相對平穩，期內新批按揭貸款額按月減少2.3%至156億元。轉按市場方面，期內轉按額下跌9.6%至27億元，反映在現行息口環境下，轉按誘因依然疲弱，導致轉按宗數及金額持續處於低水平。
H按選用比例回落至90.7% 定按選用比例升至4.4% 創近3年新高
根據金管局2025年11月份統計數字，H按選用比例按月減少1.2個百分點至90.7%，較10月份91.9%回落；而P按選用比例由10月份的1.3%下降至11月份的1.1%。定息按揭選用比例則再增1.1個百分點至3.8%，創自2022年11月後3年新高。王美鳳解釋，雖然H按仍屬市場主流，但11月份1個月拆息在3厘以上水平徘徊，加上大型銀行推出的定息按揭計劃具備低息優勢，吸引部分買家轉投定按市場鎖定低息，令定按的使用比例有所上升，導致H按及P按比例同步出現輕微調整。隨定按的使用比例增加，大型銀行在12月中宣布延長定息按揭計劃的申請期，基於H按息仍會維持現時封頂3.25%水平一段時間，促使2.73%定息計劃吸引力增加，預期定按計劃使用率將進一步上升。