中原按揭：11月現樓按揭按月回落27% 首11個月樓花按揭勁升逾7成｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部資料，2025年11月份現樓按揭錄得4,741宗登記，較10月份的6,463宗，按月減少26.6%，數字在連續三個月維持六千宗水平後顯著回落，跌幅主要受大型居屋項目上會大致完成後資助房屋按揭登記量大幅回落影響，該類別由10月份2,155宗，大幅回落至11月僅467宗。 而事實上，受惠今年樓市回穩並持續向好，全年整體按揭登記量料出現明顯增長，今年樓市交投連續多月維持暢旺，二手樓宇買賣登記量已連續8個月超過3,000宗，而一手樓宇登記量亦連續9個月超過1,500宗，當中有4個月超過2,000宗，帶動今年現樓按揭及樓花按揭的登記量同步出現理想增長。

另一方面，11月樓花按揭登記錄232宗，較10月份的595宗，按月大幅回落61%，主要受月內缺乏大型新盤上會帶動。 在銀行按揭市佔率方面，中銀香港現樓按揭市佔率連續14個月穩居榜首，同時在樓花按揭巿佔率上回升並重上首席，成功包辦單月現樓及樓花按揭「雙冠軍」。