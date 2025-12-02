中原按揭：11月現樓按揭按月回落27% 首11個月樓花按揭勁升逾7成｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部資料，2025年11月份現樓按揭錄得4,741宗登記，較10月份的6,463宗，按月減少26.6%，數字在連續三個月維持六千宗水平後顯著回落，跌幅主要受大型居屋項目上會大致完成後資助房屋按揭登記量大幅回落影響，該類別由10月份2,155宗，大幅回落至11月僅467宗。 而事實上，受惠今年樓市回穩並持續向好，全年整體按揭登記量料出現明顯增長，今年樓市交投連續多月維持暢旺，二手樓宇買賣登記量已連續8個月超過3,000宗，而一手樓宇登記量亦連續9個月超過1,500宗，當中有4個月超過2,000宗，帶動今年現樓按揭及樓花按揭的登記量同步出現理想增長。
另一方面，11月樓花按揭登記錄232宗，較10月份的595宗，按月大幅回落61%，主要受月內缺乏大型新盤上會帶動。 在銀行按揭市佔率方面，中銀香港現樓按揭市佔率連續14個月穩居榜首，同時在樓花按揭巿佔率上回升並重上首席，成功包辦單月現樓及樓花按揭「雙冠軍」。
四大銀行巿佔率近七成 排名按月維持不變
中原按揭研究部資料顯示，2025年11月份現樓按揭錄4,741宗登記，較10月份減少26.6%，首四位銀行巿佔率按月下跌7.3個百分點至69.5%。11月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少6.1個百分點至27.4%，連續14個月成為現樓巿佔冠軍；滙豐銀行單月巿佔率增加2.5個百分點至22.4%，排名維持第2；恒生銀行單月巿佔率下跌5.8個百分點至10.4%，保持第3；渣打銀行巿佔率按月增加2.1個百分點至9.3%，排名第4。
數據顯示，11月份現樓按揭巿佔率第5至10位依次為：東亞銀行(巿佔率7.6%，增1.2個百分點，排名維持第5)；交通銀行(香港)(巿佔率4.8%，增2.0個百分點，排名第6)；工銀亞洲(巿佔率4.3%，增1.6個百分點，排名維持第7)；花旗銀行(巿佔率2.8%，增0.5個百分點，排名維持第8)；信銀(國際)(巿佔率2.7%，增0.8個百分點，排名維持第9)；上海商業銀行(巿佔率1.7%，增0.4個百分點，排名升1級至第10)。
11月樓花按揭登記回落61% 中銀香港重奪冠軍
中原按揭研究部資料顯示，2025年11月份樓花按揭登記232宗，較10月份595宗大減61%。中銀香港巿佔率按月顯著增加7.7個百分點至28.0%，以65宗登記重上樓花按揭市佔首席；滙豐銀行巿佔率按月減少1.6個百分點至22.4%，排名跌至第2；恒生銀行巿佔率按月微升0.4個百分點至14.7%，排名維持第3；渣打銀行巿佔率按月增加0.7個百分點至10.3%，排名升一級至第4；交通銀行(香港)巿佔率按月下跌2.4個百分點至8.2%，排名跌至第5。
首十一個月現樓按揭增3成
王美鳳表示，今年樓市表現明顯優於去年，交投持續暢旺，帶動今年按揭登記量上升，2025年首十一個月現樓及樓花按揭登記數字與去年同期比較均錄得顯著增長。數據顯示，首十一個月現樓按揭登記量累積錄得57,083宗，較去年同期增加29.8%，中銀香港累積承辦18,911宗現樓按揭登記，以33.1%的巿佔率領先榜首。樓花按揭登記方面，首十一個月計錄得6,203宗登記，按年大幅增加71.9%，中銀香港以1,705宗樓花按揭登記、巿佔率27.5%排名第一。