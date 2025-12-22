中原按揭：11月資助房屋按揭登記按月大跌78% 受惠於年中新居屋落成首11個月登記則按年大增68%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2025年11月份共錄得467宗資助房屋按揭登記（包括居屋及其他資助性房屋），較10月份的2,155宗顯著回落78%。數字反映隨着大型新建居屋項目入伙高峰期過去，登記量已重返今年約400至700多宗的入伙高峰期前水平。

縱使11月數字回落，但受惠於年內多個大型新居屋落成上會，今年資助房屋按揭表現明顯優於去年。首11個月當中，有4個月的登記量突破2,000宗水平；累計首11個月共錄得15,602宗登記，較去年同期的9,290宗大幅增長68%，可預期今年全年資助房屋按揭登記量出現顯著正增長。銀行表現方面，中銀香港在資助房屋按揭市場保持領先優勢，11月份單月市佔率更突破五成，持續穩佔榜首。