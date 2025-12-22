中原按揭：11月資助房屋按揭登記按月大跌78% 受惠於年中新居屋落成首11個月登記則按年大增68%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2025年11月份共錄得467宗資助房屋按揭登記（包括居屋及其他資助性房屋），較10月份的2,155宗顯著回落78%。數字反映隨着大型新建居屋項目入伙高峰期過去，登記量已重返今年約400至700多宗的入伙高峰期前水平。
縱使11月數字回落，但受惠於年內多個大型新居屋落成上會，今年資助房屋按揭表現明顯優於去年。首11個月當中，有4個月的登記量突破2,000宗水平；累計首11個月共錄得15,602宗登記，較去年同期的9,290宗大幅增長68%，可預期今年全年資助房屋按揭登記量出現顯著正增長。銀行表現方面，中銀香港在資助房屋按揭市場保持領先優勢，11月份單月市佔率更突破五成，持續穩佔榜首。
樓市回穩入市信心增加 居二成交按月續升11%
王美鳳續指，樓市持續回穩，買家入市信心增強，同步帶動二手資助房屋成交上升；根據中原按揭研究部及房委會目前數字，11月份居屋第二市場錄得599宗成交，較10月份的540宗增加10.9%。總結首十一個月居二成交共錄3,634宗，相比2024年同期的4,202宗則下跌13.5%，相信跌勢源於年內市場部分細價筍盤價格水平與居屋價收窄，促使部分原本考慮居屋的買家轉投私樓市場。
首四位銀行市佔率為91% 中銀單月28連冠
中原按揭研究部資料顯示，2025年11月份本港銀行共錄得467宗資助房屋按揭登記，較10月份的2,155宗，按月減少78.3%。11月份首四大銀行市佔率下降6.3個百分點跌至91%，首三位排名維持不變。排名方面，中銀香港錄得241宗資助房屋按揭登記，市佔率按月升1.8個百分點至49.8%，但仍連續28個月穩居第一；恒生銀行期內錄得89宗資助房屋按揭登記，市佔率大跌8.5個百分點至19.1%，排名第二；滙豐銀行同期有84宗資助房屋按揭登記，市佔率上升2.3個百分點至18%，排名第三；渣打銀行期內錄得11宗資助房屋按揭登記，市佔率升1.5個百分點至2.4%，升一位排名第四。
首11個月資助房屋按揭登記量按年增68%
中原按揭研究部資料顯示，今年首十一個月本港銀行共承辦15,602宗資助房屋按揭登記，較2024年同期的9,290宗，按年增67.9%。其中，中銀香港佔7,929宗登記，按年增73%，市佔率達50.8%，高踞第一；恒生銀行期內錄得3,840宗登記，按年增114%，市佔率達24.6%，按年升5.3個百分點，並且排名較去年同期上升一級至第二位；滙豐銀行期內錄得2,530宗資助房屋按揭登記，按年增10%，市佔率為16.2%，按年跌約8.5%，排名亦較去年同期下跌一級至第三；東亞銀行有685宗登記，按年增加約3倍，市佔率為4.4%，按年升2.6個百分點，排名維持第四；當中最大增幅為東亞銀行、渣打銀行以及上海商業銀行，分別上升約3.2倍、3.3倍及33倍。