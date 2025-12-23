中原按揭：11月轉按登記量按月減13% 首11個月登記量則按年回落17%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2025年11月銀行轉按登記共錄得541宗，較10月份的624宗按月減少13.3%。雖然數字上顯示年內大部分月份維持在500至600宗水平，對比去年底的極低位有所回升，但若對比過往轉按市道正常活躍期平均每月逾千宗的水平，目前的登記量實屬低位橫行，反映整體轉按市道依然偏淡。在銀行按揭市佔率方面，中銀香港轉按市佔率連續5個月穩居榜首，今年11個月累計亦暫時領先。綜合今年表現，2025年首十一個月累計轉按登記量為6,351宗，較2024年同期的7,659宗回落17.1%。王美鳳進一步分析，轉按市道持續偏淡有其結構性原因。銀行曾於2023年上調新造及轉按計劃息率，導致大部分早年承造按揭的業主，其現有供樓利息仍低於現時市場按息，對他們來說缺乏轉按誘因。
中銀香港轉按登記宗數達150宗 連續5個月穩居冠軍
中原按揭研究部數據顯示，2025年11月銀行轉按登記共錄得541宗，按月跌幅為13.3%，其中，中銀香港錄得150宗登記，與10月份登記宗數相同，市佔率為27.7%，按月升3.7個百分點，持續5個月領先轉按市場。至於滙豐銀行錄得107宗登記，按月跌10.1%，排名第二，市佔率約19.8%，按月升0.7個百分點。另一方面，東亞銀行連升3位，以46宗登記（市佔率8.5%）排行第三。恒生銀行持續排行第四，但市佔率按月跌1.5個百分點，11月市佔率輕降至8.3%（45宗）。渣打銀行連跌2位，宗數（43宗）及市場佔有率（7.9%）分別下跌42.7%及4.1個百分點，排行第五。工銀亞洲、上海商業銀行、信銀國際、大新銀行及華僑銀行香港分別位列第六至第十位。
首11個月轉按登記較去年同期減17% 中銀香港巿佔近25%領先
中原按揭研究部數據顯示，2025年首十一個月累計轉按登記6,351宗，較2024年同期減少17.1%。個別銀行方面，中銀香港在首十一個月錄得1,576宗登記，市佔率達到24.8%，暫時領先第一。至於滙豐銀行錄得1,199宗登記，市佔率約18.9%，屈居第二。另一方面，恒生銀行市佔率約9.9%（629宗），排名升兩級至第三位。工銀亞洲市佔率8.3%（530宗），排名跌一級至第四位。其他銀行方面，渣打銀行市佔率升至8%（511宗），宗數升幅按年高達1.7倍，排名連升兩級至第五位；東亞銀行相比2024年同期宗數下跌了36.9%，市佔率從7.9%降至6%，排名第六；上海商業銀行市佔率升至3.6%（229宗），排名急升十六級至第七位，宗數按年大幅升近6倍；大新銀行以147宗登記及市佔率2.3%，對比2024年同期表現，稍升一級為第九位。花旗銀行市佔率2.3%（146宗），不僅在本月（2025年11月）排名中跌出頭10位，首十一個月的排名亦下降兩級至第十位。