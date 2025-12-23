中原按揭：11月轉按登記量按月減13% 首11個月登記量則按年回落17%｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處數據，2025年11月銀行轉按登記共錄得541宗，較10月份的624宗按月減少13.3%。雖然數字上顯示年內大部分月份維持在500至600宗水平，對比去年底的極低位有所回升，但若對比過往轉按市道正常活躍期平均每月逾千宗的水平，目前的登記量實屬低位橫行，反映整體轉按市道依然偏淡。在銀行按揭市佔率方面，中銀香港轉按市佔率連續5個月穩居榜首，今年11個月累計亦暫時領先。綜合今年表現，2025年首十一個月累計轉按登記量為6,351宗，較2024年同期的7,659宗回落17.1%。王美鳳進一步分析，轉按市道持續偏淡有其結構性原因。銀行曾於2023年上調新造及轉按計劃息率，導致大部分早年承造按揭的業主，其現有供樓利息仍低於現時市場按息，對他們來說缺乏轉按誘因。