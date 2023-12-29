中原按揭：11月銀行轉按登記連升7月 創14月新高 未來將明顯回落｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，今年11月份銀行轉按登記共錄2,057宗，按月再增0.4%，數字連升7個月，創過去14個月新高。綜合數字，今年首11個月銀行轉按錄得14,711宗登記，較去年同期減少30.7%。轉按熱但物業交投疲弱情況下，轉按佔現樓按揭比例按月大增3個百分點至58%，比例亦是過去49個月新高。

兩大因素令未來轉按登記量回落

王美鳳指出，今年第二季起7月政府放寬按揭，加上多間銀行曾先後提高按揭回贈，吸引不少業主透過轉按賺回贈，令市場出現轉按熱潮，今年第三季轉按量相當活躍達致今年高峰，遂令近月轉按登記量節節上升，11月轉按登記量仍錄得逾2,000宗活躍水平。然而，礙於9月份銀行陸續上調新造按息及縮減回贈，令轉按誘因大減，預期轉按登記量在反映第三季轉按熱後於未來將出現明顯回落。