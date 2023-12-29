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地產
2023-12-29 11:52:41

中原按揭：11月銀行轉按登記連升7月 創14月新高 未來將明顯回落｜樓市數據

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中原按揭：11月銀行轉按登記連升7月 創14月新高 未來將明顯回落｜樓市數據

今年首11個月銀行轉按錄得14,711宗登記，較去年同期減少30.7%。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，根據中原研究部數據顯示，11月份銀行轉按登記共錄2,057宗，按月再增0.4%，數字連升7個月，創過去14個月新高。綜合數字，年首11個月銀行轉按錄得14,711宗登記，較去年同期減少30.7%。轉按熱但物業交投疲弱情況下，轉按佔現樓按揭比例按月大增3個百分點至58%，比例亦是過去49個月新高。

兩大因素令未來轉按登記量回落

王美鳳指出，今年第二季起7月政府放寬按揭，加上多間銀行曾先後提高按揭回贈，吸引不少業主透過轉按賺回贈，令市場出現轉按熱潮，今年第三季轉按量相當活躍達致今年高峰，遂令近月轉按登記量節節上升，11月轉按登記量仍錄得逾2,000宗活躍水平。然而，礙於9月份銀行陸續上調新造按息及縮減回贈，令轉按誘因大減，預期轉按登記量在反映第三季轉按熱後於未來將出現明顯回落。

中原按揭：11月銀行轉按登記連升7月 創14月新高 未來將明顯回落｜樓市數據

今年11月份銀行轉按登記共錄2,057宗，按月再增0.4%，數字連升7個月，創過去14個月新高。

11月中銀蟬聯三個月轉按冠軍

數據顯示，11月份四大銀行轉按巿佔率減少0.5個百分點至76.8%，期內中銀香港轉按登記637宗，巿佔率按月升4.8個百分點至31%按月增幅最多，連續三個月成為轉按巿佔冠軍。恒生銀行11月份錄377宗轉按登記，巿佔率按月減1.4個百分點至18.3%，排名第2名。滙豐銀行11月份共錄285宗轉按登記，市佔按月減3.6個百分點至13.9%，排名第3名。東亞銀行有280宗轉按登記，巿佔率按月升4.6個百分點至13.6%，升一級至第4名。

11月份轉按登記巿佔率第5至第10位依次排序為：工銀亞洲）市佔率11.2%，減2.8個百分點，跌一級至第五；渣打銀行市佔率3.9%，減2.1百分點，維持第六；大新銀行市佔率1.8%，跌0.1個百分點，維持第七；交通銀行市佔率1.4%，增0.5個百分點，升一級至第八；花旗銀行市佔率0.8%，增0.1個百分點，爬升兩級至第九；中信銀行及星展銀行市佔率0.6%，分別增0.3及減0.5個百分點，排名第十。

中原按揭：11月銀行轉按登記連升7月 創14月新高 未來將明顯回落｜樓市數據 中原按揭：11月銀行轉按登記連升7月 創14月新高 未來將明顯回落｜樓市數據

11個月轉按登記按年降31%

年首11個月累計錄得14,711宗轉按登記，較去年同期21,233宗減少30.7%。中銀香港首11個月轉按市佔21.1%，登記量3,104宗，按年減少19.1%，維持第一；滙豐銀行轉按巿佔率20.4%2,996宗登記，按年減18.8%，維持第二。恒生銀行緊隨其後2,313宗登記，轉按市佔率15.7%，登記量按年減少22.9%，維持第三。工銀亞洲）升一級排第四，轉按登記量1,776宗，市佔率12.1%，登記量按年增0.6%。東亞銀行則以轉按登記量1,516宗，按年增197.3%，市佔率10.3%，排名第五。

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