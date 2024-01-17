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地產
2024-01-17 16:04:21

中原按揭：2023年資助房屋按揭登記按年升54% 創13年新高｜樓市數據

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中原按揭：2023年資助房屋按揭登記按年升54% 創13年新高｜樓市數據

2023年資助房屋按揭登記按年增加54.2%，創13年新高。(資料圖片)

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2023年全年承辦17,046宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較2022同期全年的11,057宗，增加54.2%，更創13年新高，主要因為2023年多個大型全新資助出售房屋項目落成入伙上會，以及2023年居屋第二市場交易按年增加17.5%所帶動。

王美鳳預期，雖然2024年一手資助房屋落成量顯著減少將影響按揭量，但隨著資助房屋第二市場按揭保證期延至50年，以及資助房屋按揭年期上限延至30年，可促進居屋交投及流轉，料可帶動今年二手市場居屋按揭量增加。

中原按揭：2023年資助房屋按揭登記按年升54% 創13年新高｜樓市數據

王美鳳指，2023年多個大型全新資助出售房屋項目落成入伙上會及居屋第二市場交易按年增加17.5%，帶動去年資助房屋按揭登記。(資料圖片)

中銀香港連續五年膺資助房屋按揭冠軍

中原按揭研究部資料顯示，2023年全年資助房屋按揭登記量中，中銀香港(2388)6,810宗登記，按年增53.6%，巿佔率達40%，連續五年成為資助房屋按揭冠軍。恒生銀行(011)期內有5,210宗登記，按年增75.2%，市佔率30.6%，列第二；滙豐銀行期內有4,125宗房屋按揭登記，排名第三，按年增91.7%，巿佔率24.2%；東亞銀行(023)196宗房屋按揭登記，按年增4.3%，巿佔率1.1%，排名升一名至第四位；工銀(亞洲) 錄得156宗登記，按年減少33.3%，市佔率0.9%，排名升兩名排第五。

中原按揭：2023年資助房屋按揭登記按年升54% 創13年新高｜樓市數據

去年12月份資助房屋按揭登記中，首五位排名銀行與去年11月份相同。(資料圖片)

上月資助房屋按揭登記量按月少33%

中原按揭研究部資料顯示，202312月份共錄399宗資助房屋按揭登記，較11月份595宗按月減少32.9%，對比去年12月份488宗減少18.2%，跌幅主要因為啟鑽苑共2,112伙於2023年第四季及多個大型全新資助出售房屋項目已陸續完成入伙。

另外，中原按揭研究部資料顯示，去年12月份資助房屋按揭登記中，首五位排名銀行與去年11月份相同。中銀香港於去年11月份錄得203宗資助房屋按揭登記，連續4個月蟬聯資助房屋按揭冠軍，巿佔率按月減少1.7個百分點至50.9%；恒生銀行期內錄得80宗資助房屋按揭登記，排名第二，按月市佔率減少3.3個百分點至20.1%；滙豐銀行於去年12月份有74宗資助房屋按揭登記，市佔率增加2.9個百分點至18.5%，成單月升幅最高，排名第三位；東亞銀行期內錄得22宗資助房屋按揭登記，市佔率按月增加2.8個百分點至5.5%，排名第四位；第五位工銀(亞洲)期內錄9宗登記，巿佔率按月增加0.6個百分點至佔2.3%，排名第五位。

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