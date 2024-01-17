中原按揭：2023年資助房屋按揭登記按年升54% 創13年新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2023年全年承辦17,046宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較2022同期全年的11,057宗，增加54.2%，更創13年新高，主要因為2023年多個大型全新資助出售房屋項目落成入伙上會，以及2023年居屋第二市場交易按年增加17.5%所帶動。
王美鳳預期，雖然2024年一手資助房屋落成量顯著減少將影響按揭量，但隨著資助房屋第二市場按揭保證期延至50年，以及資助房屋按揭年期上限延至30年，可促進居屋交投及流轉，料可帶動今年二手市場居屋按揭量增加。
中銀香港連續五年膺資助房屋按揭冠軍
中原按揭研究部資料顯示，2023年全年資助房屋按揭登記量中，中銀香港(2388)佔6,810宗登記，按年增53.6%，巿佔率達40%，連續五年成為資助房屋按揭冠軍。恒生銀行(011)期內有5,210宗登記，按年增75.2%，市佔率30.6%，列第二；滙豐銀行期內有4,125宗房屋按揭登記，排名第三，按年增91.7%，巿佔率24.2%；東亞銀行(023)有196宗房屋按揭登記，按年增4.3%，巿佔率1.1%，排名升一名至第四位；工銀(亞洲) 錄得156宗登記，按年減少33.3%，市佔率0.9%，排名升兩名排第五。
上月資助房屋按揭登記量按月少33%
中原按揭研究部資料顯示，2023年12月份共錄399宗資助房屋按揭登記，較11月份595宗按月減少32.9%，對比去年12月份488宗減少18.2%，跌幅主要因為啟鑽苑共2,112伙於2023年第四季及多個大型全新資助出售房屋項目已陸續完成入伙。
另外，中原按揭研究部資料顯示，去年12月份資助房屋按揭登記中，首五位排名銀行與去年11月份相同。中銀香港於去年11月份錄得203宗資助房屋按揭登記，連續4個月蟬聯資助房屋按揭冠軍，巿佔率按月減少1.7個百分點至50.9%；恒生銀行期內錄得80宗資助房屋按揭登記，排名第二，按月市佔率減少3.3個百分點至20.1%；滙豐銀行於去年12月份有74宗資助房屋按揭登記，市佔率增加2.9個百分點至18.5%，成單月升幅最高，排名第三位；東亞銀行期內錄得22宗資助房屋按揭登記，市佔率按月增加2.8個百分點至5.5%，排名第四位；第五位工銀(亞洲)期內錄9宗登記，巿佔率按月增加0.6個百分點至佔2.3%，排名第五位。