中原按揭：2023年資助房屋按揭登記按年升54% 創13年新高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部及土地註冊處資料顯示，2023年全年承辦17,046宗資助房屋按揭登記(主要為居屋及其他資助性房屋)，較2022同期全年的11,057宗，增加54.2%，更創13年新高，主要因為2023年多個大型全新資助出售房屋項目落成入伙上會，以及2023年居屋第二市場交易按年增加17.5%所帶動。 王美鳳預期，雖然2024年一手資助房屋落成量顯著減少將影響按揭量，但隨著資助房屋第二市場按揭保證期延至50年，以及資助房屋按揭年期上限延至30年，可促進居屋交投及流轉，料可帶動今年二手市場居屋按揭量增加。

中銀香港連續五年膺資助房屋按揭冠軍 中原按揭研究部資料顯示，2023年全年資助房屋按揭登記量中，中銀香港(2388)佔6,810宗登記，按年增53.6%，巿佔率達40%，連續五年成為資助房屋按揭冠軍。恒生銀行(011)期內有5,210宗登記，按年增75.2%，市佔率30.6%，列第二；滙豐銀行期內有4,125宗房屋按揭登記，排名第三，按年增91.7%，巿佔率24.2%；東亞銀行(023)有196宗房屋按揭登記，按年增4.3%，巿佔率1.1%，排名升一名至第四位；工銀(亞洲) 錄得156宗登記，按年減少33.3%，市佔率0.9%，排名升兩名排第五。