中原按揭：2025全年現樓按揭增3成 樓花按揭5年高｜樓市數據

中原按揭董事總經理王美鳳表示，根據中原按揭研究部資料，2025全年現樓按揭登記量按年增加29.3%至61,976宗，結束連續三年的跌勢，反映樓市復甦令市場信心提升；2025全年樓花按揭登記量6,502宗，按年大增65.8%，創5年新高。銀行巿佔率方面，中銀香港連續7年按揭市佔第一，於2025年更囊括現樓、樓花按揭雙冠軍。
利好因素延續 料可帶動按揭登記量
王美鳳指出，2025年樓市發展持續向好，市場各方客源增加，用家及投資者包括轉租為買的用家、買樓收租投資者、趁低吸納的買家、以及來自內地或海外買家置業者均有所上升，物業交投持續暢旺帶動買家入市信心全面提升。2024年起市場按息提早下跌，現時按息已維持於中性偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報，基於物業租金回報高、樓價追落後回升潛力加大，料可持續吸引資金流向樓市，推動樓巿交投，帶動按揭登記量增加。
展望2026年，王美鳳認為，以上利好因素在今年延續，預期樓市交投可維持暢往，並鞏固樓市處於上升軌道。息口方面，減息周期由2024年9月起已展開16個月，目前市場按息已降至3.25%之中性偏低水平，儘管未來減息空間或收窄，但年內美息仍有望續跌有利本港拆息回落，而拆息下跌意味銀行資金成本下降，有利進一步推動銀行樓按積極取態並增加按揭優惠的意欲。相信今年樓市繼續向好，帶動2026年按揭貸款量及登記量持續增長。
中銀香港成2025年全年按揭市佔冠軍
銀行按揭巿佔率方面，中銀香港2025年累積承辦20,203現樓按揭登記，按年增加34%，以32.6%的巿佔率，成為2025年全年按揭市佔冠軍，並是連續7年冠軍；第二名為滙豐銀行，按年排名維持不變，全年錄12,716宗登記，按年增加5%，巿佔率達20.5%，恒生銀行錄8,647宗登記，排名維持第三名不變，巿佔率14%。渣打銀行連升兩位，位列第四，全年錄得4,386宗登記，按年大增2.8倍 。樓花按揭排名方面，中銀香港期內1,786宗樓花按揭登記，按年大增1.3倍，巿佔率高達27.5%，重上第一。第二位滙豐銀行1,360宗登記(巿佔率20.9%)，按年減少9%，排名跌1級；第三位恒生銀行樓花按揭登記量按年大增1.8倍至918宗，巿佔率14.1%，排名升兩位至第3。
四大銀行巿佔率逾七成 中銀香港單月15連冠
中原按揭研究部資料顯示，2025年12月份現樓按揭錄4,893宗登記，較11月份增加3.2%，首四位銀行巿佔率按月增加1.5個百分點至71.5%。12月份中銀香港現樓按揭巿佔率按月減少1個百分點至26.4%，連續15個月成為現樓巿佔冠軍；滙豐銀行單月巿佔率增加1.6個百分點至24%，排名維持第2；渣打銀行單月巿佔率增加2.1個百分點至11.4%，排名上升1名至第3；恒生銀行巿佔率按月減少1.2個百分點至9.2%，排名跌1級第4。
數據顯示，12月份現樓按揭巿佔率第5至10位依次為：東亞銀行(巿佔率6.7%，減0.9個百分點，排名維持第5)；交通銀行(香港)(巿佔率4.7%，減0.1個百分點，排名維持第6)；工銀亞洲(巿佔率3.3%，減1個百分點，排名維持第7)；花旗銀行(巿佔率3.1%，增0.3個百分點，排名維持第8)；信銀國際(巿佔率2.6%，減0.1個百分點，排名維持第9)；大新銀行(巿佔率1.6%，增0.1個百分點，排名升1級至第10) 。
12月份樓花按揭：登記回升29% 中銀香港單月兩連冠
中原按揭研究部資料顯示，2025年12月份樓花按揭登記299宗，較11月份232宗回升28.9%。中銀香港巿佔率按月減少0.9個百分點至27.1%，81宗登記，連續兩個月樓花按揭市佔首席；滙豐銀行巿佔率按月減少2個百分點至20.4%，排名維持第2；恒生銀行巿佔率按月減少1.3個百分點至13.4%，排名維持第3；渣打銀行巿佔率按月減少0.9個百分點至9.4%，排名維持第4；東亞銀行巿佔率按月增加1.2個百分點至9%，排名升級至第5。