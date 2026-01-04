中原按揭：2025全年現樓按揭增3成 樓花按揭5年高｜樓市數據

利好因素延續 料可帶動按揭登記量

王美鳳指出，2025年樓市發展持續向好，市場各方客源增加，用家及投資者包括轉租為買的用家、買樓收租投資者、趁低吸納的買家、以及來自內地或海外買家置業者均有所上升，物業交投持續暢旺帶動買家入市信心全面提升。2024年起市場按息提早下跌，現時按息已維持於中性偏低水平，加上一般存息歸零，推動資金尋出路尋求較好回報，基於物業租金回報高、樓價追落後回升潛力加大，料可持續吸引資金流向樓市，推動樓巿交投，帶動按揭登記量增加。

展望2026年，王美鳳認為，以上利好因素在今年延續，預期樓市交投可維持暢往，並鞏固樓市處於上升軌道。息口方面，減息周期由2024年9月起已展開16個月，目前市場按息已降至3.25%之中性偏低水平，儘管未來減息空間或收窄，但年內美息仍有望續跌有利本港拆息回落，而拆息下跌意味銀行資金成本下降，有利進一步推動銀行樓按積極取態並增加按揭優惠的意欲。相信今年樓市繼續向好，帶動2026年按揭貸款量及登記量持續增長。